Frühjahrsausstellungen, die man ebenfalls gesehen haben muss: Im Nationalmuseum für moderne Kunst Kyoto können sich Besucher an einem breiten Spektrum moderner Kunst und Kunsthandwerk aus Kyoto erfreuen

Finanztrends Video zu



mehr >

Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) -(Bilder: https://kyodonewsprwire.jp/release/201903264694?p=images)Zusätzlich zu einigen dieser ausgestellten Sammlungen wird imMuseum derzeit eine Ausstellung japanischer "Kimono"-Trachten undanderer Werke der Textilfärberei Kyotos gezeigt, die Künstler von den1960er Jahren bis heute entworfen haben. Anschließend folgt eineAusstellung mit Keramikwerken des bekannten modernen Töpfers KawaiKanjiro aus Kyoto.Der "Okazaki"-Park, in dem sich das Museum befindet, ist eines derbesten Kultur-Areale Kyotos - mit Museen, Theatern, einer Bibliothek,einem Zoo sowie berühmten alten Schreinen und Tempeln wie dem "HeianJingu"-Schrein und dem "Nanzen-ji"-Tempel. Das Areal, das alsbeliebter Ort zum Bewundern der Kirschblüten bekannt ist, eignet sichhervorragend für einen Spaziergang.Hauptausstellungen im Frühjahr und Sommer:- "Kyoto Textiles: From the 1960s to the Present" (Textilien ausKyoto: Von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart)- Gezeigt bis 14. April- Über deren ausgestellte Werke werden Techniken des "Färbens" und"Webens" sowie Designs von 28 Färbekünstlern aus Kyoto von den1960er Jahren bis in die Gegenwart gezeigt.- "Potter Kawai Kanjiro: Works from the Kawakatsu Collection"(Töpfer Kawai Kanjiro: Werke aus der Kawakatsu-Sammlung)- 26. April bis 02. Juni- Die Ausstellung stellt Keramikwerke von Kawai Kanjiro vor, einemführenden Künstler der Volkskunstbewegung "Mingei" in Japan.Kostenlose Führungs-Apps, welche die ausgestellten Kunstwerke (vorallem Sammlungsausstellungen) erläutern, sind in englischer,chinesischer und koreanischer Sprache verfügbar.Weitere Einzelheiten erfahren Sie auf der offiziellen Website desMuseums:www.momak.go.jp/English/Pressekontakt:Tomoko OmoriVermarkterIndependent Administrative Institution National Museum of Art(Unabhängige Verwaltungsinstitution Nationalmuseum für Kunst)Telefon: +81-3-3214-2561E-Mail: oomori-t@momat.go.jpOriginal-Content von: The National Museum of Modern Art, Kyoto, übermittelt durch news aktuell