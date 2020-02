Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 2. bis 5. März 2020 in Mainz

Bonn (ots) - Vom 2. bis 5. März 2020 findet im Erbacher Hof in Mainz (BistumMainz) die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. Anihr nehmen 69 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung desVorsitzenden, Kardinal Reinhard Marx, teil.Im Mittelpunkt der Vollversammlung stehen die turnusmäßige Wahl des Vorsitzendender Deutschen Bischofskonferenz und eine erste Analyse des Auftakts desSynodalen Weges mit der zurückliegenden Synodalversammlung in Frankfurt am Main.Die Vollversammlung wird sich erneut mit Fragen zur Aufarbeitung des sexuellenMissbrauchs befassen. Außerdem geht es in Mainz um das Nachsynodale SchreibenQuerida Amazonia von Papst Franziskus zur Amazonassynode und die Planungen zum3. Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt am Main. Ein weiterer Schwerpunktist die Lage der Christen in Syrien. Dazu wird während der Vollversammlung derApostolische Nuntius in Damaskus, Kardinal Mario Zenari, erwartet.An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am 2. März 2020 wird derApostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, teilnehmen.Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein. Derzeit sind folgendePressetermine geplant:Montag, 2. März 2020:13.00 Uhr Bildtermin für Journalisten vom Mainzer Dom von der Mittelebene desBaugerüstes über die Stadt (nähere Informationen in den Hinweisen unten,Anmeldung unbedingt erforderlich)Ort: Hof des Chorhauses am Dom, Leichhof14.30 Uhr Pressestatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz,Kardinal Reinhard Marx, zum Auftakt der VollversammlungOrt: Erbacher Hof, St. Hildegard-Saal (1. Etage, Zugang über Seiteneingang)15.45 Uhr Bildtermin im Sitzungssaal zum Auftakt der VollversammlungTreffpunkt: Erbacher Hof, Büro Pressestelle (Edith Stein-Raum, Zugang überSeiteneingang)18.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst der Vollversammlung im Hohen Dom St. Martin zuMainz (Am Markt 10, 55116 Mainz)Predigt: Kardinal Reinhard Marx (München und Freising), Vorsitzender derDeutschen BischofskonferenzDienstag, 3. März 2020:7.30 Uhr Gottesdienst im Hohen Dom St. Martin zu Mainz (Am Markt 10, 55116Mainz)Predigt: Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln)13.00 Uhr Pressegespräch anlässlich der Wahl des Vorsitzenden der DeutschenBischofskonferenz (bitte beachten Sie: diese Pressekonferenz kann gegebenenfallsvorverlegt werden; die akkreditierten Journalisten erhalten eine Nachricht dazu)Ort: Erbacher Hof, St. Hildegard-Saal (1. Etage, Zugang über Seiteneingang)19.30 Uhr Einladung des Bistums Mainz für die akkreditierten Journalisten zueinem Abendessen mit Bischof Dr. Peter Kohlgraf (Mainz) und weiteren Mitgliedernder Deutschen BischofskonferenzOrt: Priesterseminar, Augustinerstraße 34, 55116 MainzMittwoch, 4. März 2020:7.30 Uhr Gottesdienst im Hohen Dom St. Martin zu Mainz (Am Markt 10, 55116Mainz)Predigt: Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg)13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Querida Amazonia - Das NachsynodaleSchreiben von Papst Franziskus zur Amazonassynode" mit- Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg), Vorsitzender der Kommission Weltkircheder Deutschen Bischofskonferenz,- Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen), Vorsitzender der Kommission fürgesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz,- P. Michael Heinz SVD (Essen), Hauptgeschäftsführer des BischöflichenHilfswerkes Adveniat,- Msgr. Pirmin Spiegel (Aachen), Hauptgeschäftsführer des Bischöflichen
Hilfswerkes Misereor
Ort: Erbacher Hof, St. Hildegard-Saal (1. Etage, Zugang über Seiteneingang)
Donnerstag, 5. März 2020:
7.30 Uhr Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Deutschen
Bischofskonferenz im Hohen Dom St. Martin zu Mainz (Am Markt 10, 55116 Mainz)
Predigt: Erzbischof Stephan Burger (Freiburg)
14.00 Uhr Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz und dem Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz Bitte beachten Sie, dasseine Akkreditierung nur online möglich ist. Die Akkreditierung mussspätestens bis zum 27. Februar 2020 (12.00 Uhr) erfolgen. DieAkkreditierungsausweise können Sie ab Montag, 2. März 2020, ab 11.00Uhr vor dem Büro der Pressestelle (Edith Stein-Raum, Zugang überSeiteneingang) im Erbacher Hof abholen. Eine Nutzung der Arbeitsräumeoder ein Besuch der Pressetermine ist nur mit demAkkreditierungsausweis möglich!- Eucharistiefeiern: Zur Teilnahme am Eröffnungsgottesdienst imHohen Dom St. Martin zu Mainz am 2. März 2020 um 18.30 Uhr sowie anden morgendlichen Gottesdiensten am 3., 4. und 5. März 2020 um 7.30Uhr sind Sie herzlich eingeladen.- Fernsehaufnahmen und Fotografieren während desEröffnungsgottesdienstes im Hohen Dom St. Martin zu Mainz (2. März2020, 18.30 Uhr) und während der morgendlichen Gottesdienste am 3.,4. und 5. März 2020 um 7.30 Uhr: Für die Gottesdienste ist eineDreherlaubnis erforderlich (erfolgt über die Pressestelle des BistumsMainz pressestelle(at)bistum-mainz.de). Um den Ablauf derGottesdienste reibungslos zu gestalten, müssen sich dieakkreditierten Kamerateams auf zwei abgekordelten Positionen rechtsund links vor dem Altarraum verteilen, die nach der Predigt geräumtwerden. Ein Wechsel zwischen beiden Positionen ist während desGottesdienstes nicht möglich. Am Ende des Gottesdienstes können beimAuszug der Bischöfe wieder Filmaufnahmen gemacht werden.- Bildtermin vom Gerüst des Mainzer Domes am 2. März 2020 um 13.00Uhr: Unmittelbar vor Beginn der Vollversammlung haben Kamerateams undFotografen die Möglichkeit, Bilder vom Mainzer Dom aus mit Blick überdie Stadt zu machen. Zwar ist der große Westturm derzeit eingerüstetund nicht zugänglich, aber die Fahrt auf die Mittelebene desBaugerüstes mit dem Bauaufzug ist möglich. Auch ohne360-Grad-Panorama besteht von dort ein guter Blick auf die Stadt undden Tagungsort Erbacher Hof. Bitte melden Sie sich zu diesem Termindirekt bei der Bischöflichen Pressestelle Mainz per E-Mail anpressestelle(at)bistum-mainz.de an. Der Zugang zum Bauaufzug erfolgtüber den Hof des Chorhauses am Dom (Leichhof, 55116 Mainz). EineRückmeldung ist notwendig. Kreuzen Sie dazu bitte das entsprechendeFeld im Online-Formular an.- Journalistenabend - Einladung des Bistums Mainz: Bischof Dr.Peter Kohlgraf lädt alle akkreditierten Journalisten am Dienstag, 3.März 2020, um 19.30 Uhr zu einem Abendessen mit weiteren Mitgliedernder Deutschen Bischofskonferenz im Priesterseminar (Augustinerstraße34, 55116 Mainz) ein. Eine Rückmeldung ist notwendig. Kreuzen Siedazu bitte das entsprechende Feld im Online-Formular an.- Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz: Die Pressestelleist von Montag, 2. März 2020, 9.00 Uhr, bis Donnerstag, 5. März 2020,16.00 Uhr, im Erbacher Hof (Edith Stein-Raum, Zugang überSeiteneingang) zu erreichen (Tel: 06131/257-271, Fax: 06131/257-274,E-Mail: pressestelle(at)dbk.de).- Pressearbeitsraum: Der Arbeitsraum für Journalisten befindetsich im Madeleine Delbrêl-Raum im Erbacher Hof (1. Etage, Zugang über
Seiteneingang).