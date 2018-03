Mit dem Frühjahrs-Check in die Radsaison starten

Berlin (ots) - Ob auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen -Spätestens im Frühjahr steht für viele der Wechsel auf Fahrrad undPedelec an. Wer plant, sich nach der Winterpause erstmalig auf denSattel zu schwingen, sollte sein Zweirad - ob mit oder ohneElektro-Unterstützung - zugunsten von Sicherheit und Fahrspaß einemgründlichen Frühjahrs-Check unterziehen. Der ACE gibt dazu folgendeTipps.1. Gründlich reinigenNach Monaten im Keller kommt ein Frühjahrsputz nicht nur der Optikdes Rades, sondern auch der Fahrsicherheit zugute. Für die Reinigungeignen sich Bürste und Schwamm sowie etwas Spülmittel. Ungeeignetsind hingegen Hochdruckreiniger. Durch sie kann Wasser dorthingeraten, wo es nicht wieder entweichen kann - Rost droht!2. Schrauben nachziehen und Kette schmierenFür ein sicheres Fahrgefühl ist das Überprüfen und Nachziehen allerSchraubverbindungen Pflicht. Sicheres Fahren erfordert zudem eineintakte und gut geölte Kette.3. Reifen prüfenFahrradreifen müssen frei von Rissen und gut gefüllt sein. Findensich auf der Reifenflanke Risse oder ist das Profil sichtbarabgefahren, müssen Ersatzreifen her. Der ideale Luftdruck lässt sichauf dem Reifen ablesen. Generell gilt: Lässt sich der Reifen mit demDaumen eindrücken, muss nachgepumpt werden. Übrigens muss kein Locham Druckverlust schuld sein - auch über die Zeit kann Luftentweichen. Nur wenn das Aufpumpen nichts nützt, heißt es Flickenoder Reifen wechseln.4. Bremsen testenDas Testen der Bremswirkung auf sicherem, möglichst unbefahrenemGelände ist nach dem Winter ein Muss. Kommt das Rad bei Betätigungnicht unmittelbar zum Stehen, sind die Bremsen eventuell zu lockereingestellt. Nachjustieren funktioniert meist über die Stellschraubeam Bremszug. Auch können die Bremsbeläge abgenutzt sein - dann giltes, diese zu erneuern.5. Klingel und Licht überprüfenEine gut vernehmbare Klingel und helles Licht am Fahrrad - und zwarvorne und hinten - sind unerlässlich. Wenn die Lampe nichtfunktioniert, gilt es, Kabel und Steckverbindungen zu prüfen. Wereine Neuanschaffung plant, sollte auf LED-Lampen setzen. Diese sindheller und halten länger.6. Pedelec-Fahrer - Akku checkenAuch wenn das E-Fahrrad im Winter seltener zum Einsatz kommt: DerAkku bedarf einer regelmäßigen Stromzufuhr, damit er seine Kapazitätbeibehält. Sollte letztere sich über den Winter verändert haben,empfiehlt sich eine Überprüfung im Fachhandel.7. Anfahren übenSelbst wer im letzten Sommer mit dem Pedelec täglich gefahren ist,sollte nach der Winterpause Probe-Anfahrten machen, um sich wieder andie Motorunterstützung zu gewöhnen.Fahr mit Herz!Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, appelliert jetzt, wowieder verschiedene Verkehrsteilnehmer auf die Straßen drängen, andie gegenseitige Rücksichtnahme: Wer anderen auch auf vollen Straßenmit Fairness und Respekt begegnet, leistet einen wichtigen Beitrag zueinem sicheren Miteinander.Pressekontakt:ACE Pressestelle, Anja SmetaninTel.: 030 278 725-18Mail: anja.smetanin@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell