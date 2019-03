Frühjahrputz fürs komplette Haus: Warum Eigenheimbesitzer jetzt eine Sanierung prüfen sollten / Bauarbeiten und Fördermittel kombinieren / Energieeffizienz nicht vergessen (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Hauseigentümer sollten jetzt prüfen, wie sie ihr Gebäude in diesemJahr sanieren können. Darauf weist die vom Bundesumweltministeriumgeförderte Kampagne "Unser Haus: effizient, komfortabel, sicher"(www.unser-haus-sanieren.de) hin. Sonst besteht die Gefahr, bis zumnächsten Winter nicht fertig zu werden."Je früher Hauseigentümer Pläne machen und Handwerker suchen,desto besser", erklärt Kampagnenleiterin Kristin Fromholz. "Denn beivielen Fachleuten wie Energieberatern oder Installateuren sind dieWartelisten bereits jetzt lang."Vor dem Sanieren das ganze Haus auf Potenziale prüfenDie Experten für Sanierung empfehlen außerdem, immer das kompletteHaus zu betrachten - also nicht nur einzelne Gebäudeteile wie das Badoder das Dach oder einzelne Anforderungen und Wünsche. Besser sei es,alle Möglichkeiten für das Sanieren zu prüfen und dann miteinander zukombinieren oder nacheinander zu erledigen. So könnten erstens dieKosten wesentlich niedriger ausfallen und zweitens die Potenziale fürKomfort und Energiesparen besser ausgeschöpft werden.4 Tipps zum Frühjahrsputz fürs ganze HausWerden Wohngebäude saniert, gibt es laut Fromholz erfahrungsgemäßvier Punkte, denen Eigentümer häufig zu wenig Beachtung schenken.Deshalb empfiehlt die Kampagne, darauf besonderen Wert zu legen:1. Barrierefreiheit mit energetischer Sanierung verbindenWer für weniger Barrieren sorgen möchte, sollte gleichzeitig denEnergieverbrauch seines Hauses senken. Viele Eigentümer machen sichzwar Gedanken über ihre Wohnsituation im Alter. Aber nur wenige habenbereits konkret etwas geplant. Erfahrungen zeigen, dass sichBarrierefreiheit und Energieeffizienz gut miteinander kombinierenlassen: www.unser-haus-sanieren.de/effizient-ohne-barrieren.2. Fördermittel für Effizienz, Barrierefreiheit & EinbruchschutzkoppelnSanieren Eigentümer gleichzeitig verschiedene Teile ihresGebäudes, können sie auch verschiedene Förderprogramme nutzen. Solassen sich für eine einzelne Baustellen Fördermittel von Bund,Ländern, Kommunen und Energieversorgern koppeln:www.unser-haus-sanieren.de/foerdermittel.3. Auf unabhängige Energieberatung von erfahrenen Experten setzenBei umfangreichen Sanierungen ist grundsätzlich eine Beratungdurch Fachleute zu empfehlen, die unabhängig von einzelnenHerstellern sind. Soll das komplette Haus betrachtet werden, sindErfahrungen in allen Bereichen wichtig - auch mit Barrierefreiheitund Einbruchschutz: www.unser-haus-sanieren.de/beratungsangebote.4. Energieverbrauch vor und nach Sanierung kontrollierenNach einer Sanierung für mehr Energieeffizienz solltenHauseigentümer prüfen, ob der Energieverbrauch tatsächlich wiegeplant gesunken ist. Falls nicht, kann oft mit wenig Aufwandnachgebessert werden. Um den Energieverbrauch vergleichen zu können,sollten Eigentümer schon vor den ersten Bauarbeiten Zählerstände undRechnungen sammeln. Das hilft auch beim Planen der Sanierung:www.unser-haus-sanieren.de/erfolgskontrolle.Hinweis für die Redaktionen:Die beigefügte Infografik kann mit Quellenangabe("www.co2online.de") honorarfrei zur redaktionellen Berichterstattungverwendet werden. Weiteres druckfähiges Bildmaterial gibt es aufwww.co2online.de/presse.Über "Unser Haus: effizient, komfortabel, sicher"Die Kampagne "Unser Haus: effizient, komfortabel, sicher" wirdgemeinsam von ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung, demInstitut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), dem BremerEnergie-Konsens, der Klimaschutzagentur Region Hannover und dergemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online GmbH durchgeführt.co2online ist inhaltlicher Ansprechpartner für das Verbraucherportalwww.unser-haus-sanieren.de, das ISOE - Institut fürsozial-ökologische Forschung koordiniert das Gesamtprojekt. Gefördertwird die Kampagne unter dem Namen "Sanieren 60plus" vomBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit(BMU) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative.Pressekontakt:Kristin Fromholzco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 36 99 61 - 12Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: kristin.fromholz@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell