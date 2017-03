Früherer WDR-Korrespondent Rolf-Dieter Krause erhält Karlsmedaille / Verleihung am 18. Mai in Aachen

Köln (ots) -Der langjährige WDR-Journalist und frühere Leiter des ARD-StudioBrüssel, Rolf Dieter Krause, erhält die diesjährige Karlsmedaille.Das Kuratorium des Vereins "Médaille Charlemagne" würdigt mit derAuszeichnung die Verdienste Krauses als Journalist und Korrespondentin der europäischen Hauptstadt. Ihm sei es in hervorragender Weisegelungen, seinen Zuschauerinnen und Zuschauern die teils komplexenSachverhalte, Hintergründe und Strukturen der europäischen Politiknachvollziehbar zu erläutern."Rolf-Dieter Krause war, obwohl in Europa als überzeugter Europäerbekannt, in seinen Analysen gegenüber dem Konstrukt Europa durchausauch sehr kritisch, ja teilweise sogar skeptisch. Mit seinen Analysenund seiner Art der Kommentierung aber hat er wesentlich dazubeigetragen, den Menschen die Idee eines vereinigten Europas näher zubringen", heißt es in der Begründung.Mit der Karlsmedaille für europäische Medien, der "MédailleCharlemagne pour les Médias Européens", wird seit dem Jahr 2000 eineeuropäische Persönlichkeit oder Institution ausgezeichnet, die sichauf dem Gebiet der Medien in besonderer Weise um den Prozess dereuropäischen Einigung und um die Herausbildung einer europäischenIdentität verdient gemacht hat. Die Preisverleihung findet am 18. Maiim Vorfeld der Karlspreisverleihung in Aachen statt.Foto unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell