Früherer Top-Manager Middelhoff kommt mit der Autobiografie 'Der Sturz' seinem Biografen zuvor

Hamburg (ots) - Der wegen Untreue verurteilte frühere Top-ManagerDr. Thomas Middelhoff veröffentlicht am 7. September unter dem Titel'A115 - Der Sturz' im Verlag LangenMüller seine Lebensgeschichte undkommt damit seinem Biografen zuvor. Knapp einen Monat spätererscheint am 5. Oktober das Buch 'Middelhoff - Abstieg einesStar-Managers' des Journalisten Massimo Bognanni im Campus-Verlag.Das meldet das Hamburger Medienmagazin 'new business'. Der 64-jährigeMiddelhoff will in Tagebuchaufzeichnungen seine Sicht der Dingeschildern: "Mir geht es heute nicht mehr primär um Zahlen, sondern umInhalte - und ich verfolge ein Anliegen", erklärte er. BiografBognanni will in seinem Buch dagegen "unbekannte Einblicke inAufstieg und Fall des einstigen Shootingstars geben", so derCampus-Verlag. Als Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG und derArcandor AG gehörte Middelhoff zu den bekanntesten deutschenManagern.