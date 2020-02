Früherer Schiedsrichter Babak Rafati fordert sofortigen Spielabbruch bei Rassismus und Diskriminierung

Düsseldorf (ots) - Die Bundesliga-Schiedsrichter sind bei Rassismus-Vorfällenoder Hass-Plakaten wie zuletzt im Spiel von Borussia Mönchengladbach gegenHoffenheim dazu angehalten, nach einen Drei-Punkte-Plan vorzugehen und das Spielzunächst zu unterbrechen und einen Ausruf zu machen. Dem ehemaligen Fifa- undBundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati geht das nicht weit genug: Er fordert,die Partie schon nach dem ersten Vergehen dieser Art zu beenden. "So erzielt derPlan keine Wirkung. Dass zweimal Beleidigen praktisch frei ist, muss abgeschafftwerden", sagt der 49-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe). "Wir müssen die ersten beiden Stufen komplett weglassen unddas Spiel dann sofort abbrechen!" Rafati verspricht sich von diesem rigorosenHandeln, dass die Täter noch mehr in die Verantwortung genommen werden. "Wennsich ein Einzelner oder eine Gruppe diskriminierend oder rassistisch äußern unddas Spiel dadurch abgebrochen wird, kommen nicht nur das Opfer, sondern auch dieTeams und alle anderen Zuschauer im Stadion zu Schaden. Dann wird sich jederdreimal überlegen, ob er sich dieser Mehrzahl und Wucht von mehreren tausendwütenden Menschen stellen will", erklärt Rafati.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4531697OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell