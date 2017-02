Früherer Opel-Betriebsratschef fürchtet Arbeitsplatzabbau

RüSSELSHEIM (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Opel-Betriebsratschef Klaus Franz erwartet, dass die mögliche Übernahme von Opel durch die französische PSA-Gruppe vor allem Arbeitsplätze in Deutschland bedrohen könnte. "Wenn die PSA-Gruppe Opel tatsächlich übernimmt, dann sind das Montagewerk in Eisenach und das Motorenwerk in Kaiserslautern extrem gefährdet", sagte Franz der Wochenzeitung "Die Zeit". Fast 4.000 Arbeitsplätze stünden laut Franz allein dort auf dem Spiel.

"Mir blutet das Herz", sagte er. Insgesamt beschäftigt Opel in Europa mehr als 35.000 Mitarbeiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur