Früherer Geschäftsführer von Saxo Bank India, Rudra Dalmia, tritt dem Beratungsgremium von Fineqia bei

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder "Fineqia")(CSE: FNQ) (OTCPink: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) hieß heute RudraDalmia, den früheren Geschäftsführer der indischen Niederlassung desdänischen Saxo Bank A/S, als neues Mitglied in seinemBeratungsgremium willkommen.Rudra Dalmia ist ein erfahrener Investmentexperte mit mehr als 15Jahren Erfahrung im Bereich Private Equity, Finanzdienstleistungenund Investmentbanking in Asien, Europa und den USA. Er war derGeschäftsführer der indischen Einheit von Saxo Bank, Saxo FinancialServices Private Limited. Als Geschäftsführer für Indien hat Dalmiaführende indische Finanzinstitutionen als Partner für Saxo Bank undinstitutionelle Kunden hinzugewonnen.Dalmia ist Berater für Familienunternehmen in Europa und Indienund Berater für Swordfish Investments LLP, einem Privatkapitalfondsin London. Er verwaltet einen nichtdiskretionären Kaptialpool vonetwa 20 Mio. USD in den indischen Kapitalmärkten fürFamilienunternehmenskunden und repräsentiert diese außerdem bei derVerwaltung weltweiter Ausschreibungen und Akquisitionen."Wir sind begeistert, eine so erfahrene Person aus derInvestmentbranche in unser Beratungsgremium aufzunehmen. SeineErfahrung bei der Verwaltung von Kapitalpools für eine Reihe gutetablierter Kunden wird unter anderem der Bewusstseinsschaffung fürunsere Plattform unter den institutionellen Anleger undFamilienunternehmen zugute kommen", so der CEO von Fineqia, BundeepSingh Rangar.Das Beratungsgremium von Fineqia und dessen Mitglieder sind keineleitenden Angestellten oder Direktoren des Unternehmens.Über Fineqia International Inc.Das Geschäftsmodell von Fineqia besteht in der Bereitstellungeiner Online-Plattform und damit verbundener Dienstleistungen zurPlatzierung von Schuld- und Beteiligungstiteln, die zunächstausschließlich im Vereinigten Königreich angeboten werden. DiePlattform wird sämtliche Risiken durchleuchten und die vorhandenenMöglichkeiten objektiv darstellen. Weitere Informationen finden Sieauf http://www.fineqia.com.WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH DERENAUFSICHTSRECHTLICHER DIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR DIEANGEMESSENHEIT BEZIEHUNGSWEISE RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichteteAussagen. Alle Aussagen mit der Ausnahme von historischen Tatsachen,die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beschreiben, von denendie Gesellschaft annimmt, erwartet oder voraussieht, dass sie sich inder Zukunft ereignen werden oder könnten (einschließlich und ohneEinschränkung Aussagen über potenzielle Akquisitionen undFinanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. ZukunftsgerichteteAussagen sind allgemein an der Verwendung von Wörtern wie "könnte","wird", "sollte", "weiterhin", "erwartet", "voraussieht","geschätzt", "angenommen", "beabsichtigt", "plant" oder"prognostiziert" oder der Negation dieser Wörter sowie andererVariationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zuerkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl vonRisiken und Unsicherheiten, die größtenteils nicht von derGesellschaft kontrolliert oder vorhergesehen werden können und diedazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse derGesellschaft erheblich von denen unterscheiden, die in diesenzukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, diedazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oderEreignisse wesentlich von aktuellen Erwartungen unterscheiden, zählenunter anderem das Unvermögen der Gesellschaft, die Änderung desGeschäfts abzuschließen oder ausreichende Finanzierungsmitteleinzuholen, und andere Risiken, die in öffentlichen Registern derGesellschaft bei den entsprechenden Wertpapierregulierungsbehördenoffengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage gibt nur die Sichtzu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie geäußert wird, außer wenngeltende Wertpapiergesetze etwas Anderes verlangen. Die Gesellschaftschließt jegliche Absicht oder Verpflichtung aus, zukunftsgerichteteAussagen zu aktualisieren.Pressekontakt:Karolina Komarnicka, Chief Marketing OfficerT: +1(778)654-2324E: info@fineqia.comW: http://www.fineqia.comOriginal-Content von: Fineqia International Inc, übermittelt durch news aktuell