Frühere HRE-Tochter Depfa steht wieder zum Verkauf: Verstaatlichte Krisenbank soll Eigenkapital abführen

Berlin (ots) - Im zweiten Schritt Käufer gesucht / Vorbereitungenschon angelaufenBerlin, 20. März 2018 - Zehn Jahre nach dem Kollaps desImmobilienfinanzierers Hypo Real Estate (HRE) unternimmt diestaatliche Bad Bank FMS Wertmanagement erneut einen Versuch, diefrühere HRE-Tochter Depfa in Irland zu verkaufen. Dies berichtet dasWirtschaftsmagazin 'Capital' in seiner nächsten Ausgabe (Ausgabe04/2018; EVT 22. März). Demnach prüfen die Abwickler derHRE-Altlasten derzeit, wie sich zunächst ein Großteil desDepfa-Eigenkapitals aus Irland abziehen lässt. Im nächsten Schrittkönnte die Depfa dann veräußert werden. "Mit dem Brexit gibt esetliche Banken, die sich derzeit nach einem neuen Standort in der EUumsehen", heißt es in Kreisen der Münchner FMSW. "Statt eine ganzneue Bank inklusive Lizenz aufzubauen, könnten sie hier eine fertigeBank einfach kaufen. Das könnte für einige Investoren schoninteressant sein."Der Verkauf ist Teil eines größeren Plans, den VorstandschefStephan Winkelmeier in den kommenden Monaten erarbeiten will. Unterdem Codewort "Next" soll die FMSW ein Konzept zu ihrer eigenenAuflösung entwickeln. Bis zum Jahr 2025 will Winkelmeier dazu soviele Finanzgeschäfte und Vermögenswerte der HRE beendet oderverkauft haben, dass man den Rest in der Bilanz ohne größeren Aufwandeinfach auslaufen lassen kann. Manche Finanzgeschäfte in den Büchernder Bad Bank haben eine Laufzeit bis ins Jahr 2078. Dieseverbleibenden Kredite und Papiere, für die sich auf absehbare Zeitkeine Käufer finden werden, sollen dann so abgesichert sein, dass siekeinen Schaden anrichten können. "Dafür brauchen wir einen gutenPlan, denn das wird noch mal eine komplexe Operation", sagt einer derAbwickler.Die Veräußerung der Depfa wäre dazu der erste Schritt. Nach derVerstaatlichung der gesamten HRE-Gruppe hatte die FMSW ohnehin diemeisten Depfa-Geschäfte in ihre Bücher übernommen. Nachdem einVerkauf der Depfa 2014 an zu niedrigen Angeboten gescheitert war,entschied sich der Bund, auch die irische Tochter abzuwickeln.Seither hat die FMSW die restliche Bilanz der Depfa mehr alshalbiert. Von den 48 Mrd. Euro an Krediten und Finanzinstrumentensind nur noch gut 20 Mrd. Euro übrig.Mit knapp zwei Mrd. Euro Eigenkapital dürfte die Depfa heute eineder am besten kapitalisierten Banken der Welt sein. Die harteEigenkapitalquote liegt bei mehr als 40 Prozent, vorgeschrieben sindje nach Berechnung 4,5 bis acht Prozent. "Das erste Ziel wäre, einenGroßteil dieses Eigenkapitals abzuziehen", heißt es bei der FMSW.Allein dies könnte mehr als eine Mrd. Euro einbringen und wäre einVielfaches dessen, was ein Verkauf der Bank 2014 gebracht hätte.Erste Vorbereitungen für den anschließenden Verkauf sind bereitsabgeschlossen. So änderte die Depfa im vergangenen Herbst ihreirische Rechtsform. Die Mitarbeiter in Dublin wurden informiert, dassdie Bank doch noch privatisiert werden könnte. Vorbild wäre dergerade abgeschlossene Verkauf der HSH Nordbank für rund eine Mrd.Euro.Aktuelle Zahlen stellt die FMSW Anfang April vor.Pressekontakt:Timo Pache, Chefredaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5125E-Mail: pache.timo@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell