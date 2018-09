Frühere Führungskraft von Hearst UK tritt Ezoic bei, der KI-Plattform für Publisher

London (ots/PRNewswire) - Ezoic (https://www.ezoic.com/), ein vonGoogle zertifizierter Publishing-Partner, beruft Paul Cassar, zuvorChief Digital Officer von Hearst UK, zum neuen Vizepräsidenten fürStrategic Partnerships. Paul Cassar wird die Verantwortung dafürtragen, dass Ezoic strategische Partnerschaften mit Publisherneingeht, die innovativ tätig sind.Paul Cassar wird in der Niederlassung von Ezoic in London tätigsein. Ezoic hat hier kürzlich wegen seiner aggressiven Expansion aufdem europäischen Markt (https://markets.businessinsider.com/news/stocks/google-certified-publishing-partner-aggressively-expands-into-europe-s-digital-publishing-market-1027485196) für Schlagzeilen gesorgt."Ich hatte bei Hearst UK die Gelegenheit, Ezoic kennenzulernen.Ich fand ihren Ansatz und ihre Ergebnisse inspirierend. Der größteTeil meiner Laufbahn in den digitalen Medien und im Publishing warauf die Bindung der Nutzer konzentriert. Damit ist Ezoic für mich derrichtige Ort. Ich interessiere mich sehr dafür, was KI für Publisherleisten kann und bin der Meinung, dass Ezoic auf dem Markt führendist", sagte Paul Cassar.Website-Information durch maschinelles Lernen von Ezoic wirddigitalen Publishern und Content-Schaffenden (https://www.ezoic.com/)sämtlicher Arten und Größen angeboten. Kürzlich haben jedoch großeMarkenpublisher mehr und mehr Interesse an der Nutzung dieserKerntechnik gezeigt, um für ihre Besucher ein besseres Umfeld zuschaffen.Diese Neuigkeiten treffen im Zuge der schnellen, internationalenExpansion von Ezoic ein. Das Unternehmen hat seine Belegschaft imletzten Jahr auf weltweit nahezu 100 Mitarbeiter verdreifacht. Esgibt Niederlassungen in Großbritannien, den USA und Kanada."Ich bin höchst erfreut, Teil dieser Mission zu sein. DerMedienkonsum hat sich in den letzten Jahren stark verändert und dieTechnikplattform von Ezoic besitzt die Kapazität, Publishern dieAnpassungen bei Größe und Veränderungen in diesem Bereich zuermöglichen", setzte Paul Cassar fort.Paul Cassar wird auf Veranstaltungen für Publisher, die von Ezoicund Google in den nächsten zwei Monaten unter dem Namen Pubtelligencedurchgeführt werden, zugegen sein. Die erste Veranstaltung findet inSanta Monica (Kalifornien) am 13. September statt, die andere in denBüros von Google in London am 23. Oktober. Für die Veranstaltung inLondon werden derzeit Bewerbungen von Medien-Publishernentgegengenommen, die an der Veranstaltung von Google im Oktoberteilnehmen möchten (https://www.ezoic.com/pubtelligence-london/).Zudem sind Mitglieder des europäischen Führungsteams von Ezoic aufder kommenden Digitalkonferenz DMEXCO in Köln zugegen und werden sichauf dieser Veranstaltung neben Google positionieren, damit Publishermehr über die Technik erfahren können."Dies ist für das Unternehmen eine große Sache. Paul Cassargenießt in diesem Bereich allseitigen Respekt. Seine Fachkenntnis undErfahrung in unserem Team positioniert uns unmittelbar als Partnervon Publishern, die Gesprächspartner wünschen, wie maschinellesLernen ihre Tätigkeit künftig beeinflusst. Es ist wirklich einegroßartige Nachricht", sagte John Cole, Chief Customer Officer vonEzoic.Ezoic ist eine preisgekrönte End-to-End-Technikplattform fürPublisher und wird von Balderton Capital unterstützt, einem dergrößten Risikokapitalfonds in Europa. Ezoic ist ein von Googlezertifizierter Publishing-Partner mit Hauptsitz in Carlsbad(Kalifornien) und europäischen Niederlassungen in Newcastle (GB) undCovent Garden, London (GB).Foto -https://mma.prnewswire.com/media/740101/Ezoic_Paul_Cassar.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/461011/ezoic_google_partner_logo.jpgPressekontakt:Tyler Bishoptbishop@ezoic.com(760) 550-9689Original-Content von: Ezoic, übermittelt durch news aktuell