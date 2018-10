Früher war alles günstiger? Diese Produkte kosten heute wirklich mehr

Heidelberg (ots) - 20 Jahre im Vergleich: Verbraucherpreise fürVerträge und KonsumgüterBier, Mieten und Strom - in den letzten 20 Jahren ist alles teurergeworden. Oder stimmt das gar nicht? Die Tarifexperten von Verivoxhaben recherchiert, wie sich die Kosten für typische Verträge undKonsumgüter eines deutschen Haushalts heute gegenüber 1998 entwickelthaben.12 Produkte: Barometer für finanzielle Belastung von VerbrauchernFür acht von 12 Alltagsprodukten müssen Verbraucher tiefer in dieTasche greifen als vor 20 Jahren. Wer nicht von steigenden Löhnenprofitiert, bekommt die Preissteigerungen aus dem Alltag direkt imGeldbeutel zu spüren. Sparen können Verbraucher da, wo der Wettbewerbfunktioniert und sich Angebote vergleichen lassen. "Wettbewerbherrscht nicht nur im Supermarkt, sondern auch bei zahlreichenTarifen des Alltags", sagt Klaus Hufnagel, Geschäftsführer derVerivox GmbH. "Vergleichsportale sorgen hier für die nötigeTransparenz und stärken damit die Marktmacht der Verbraucher, dieihre monatlichen Fixkosten mit wenigen Klicks deutlich senkenkönnen."Strom: Abgaben steigen seit JahrenBei den Stromkosten gab es einen Aufschlag um über 60 Prozent imVergleich zu 1998. Seit 15 Jahren steigen Strompreise dabeikontinuierlich an. Heute kostet eine kWh Strom 27,80 Cent, im Jahr1998 waren es noch 17,11 Cent. Der höhere Strompreis ist vor allem impolitischen Kontext zu sehen: Hauptgrund ist die Entwicklung vonSteuern, Abgaben und Umlagen. Allein die Ökostromumlage undNetzentgelte machen über 50 Prozent des Strompreises aus.DSL: Mehr Leistung für weniger GeldBei Internetanschlüssen profitieren Verbraucher im Jahr 2018 vondeutlich schnelleren Datenverbindungen durch den technologischenFortschritt. Heute kostet ein DSL-Tarif der Telekom mit 50 Megabitpro Sekunde (Mbit/s) 39,95 Euro im Monat. Heruntergerechnet auf eineinzelnes Mbit liegen die Kosten bei 80 Cent. Das ist nur einBruchteil der - rein rechnerischen - Kosten aus dem Jahr 1998: BeiMaximalgeschwindigkeiten im Kilobit-Bereich hätte ein Mbit Datendamals etwa 1.000 Euro gekostet.Kfz-Versicherung: Verbraucherfreundlichere TarifeDas Preisniveau einer durchschnittlichen Jahresprämie derKfz-Versicherung ist im 20-Jahres-Vergleich nahezu identisch. Nur 5Euro Kostensenkung liegen zwischen 1998 und 2018. Die wichtigereEntwicklung liegt in den verbesserten Leistungen der Versicherer -zum Beispiel höheren Versicherungssummen, verbraucherfreundlichenKonditionen, weniger Lücken im Schutz. Die Einschätzung derVerivox-Experten: Was früher ein Highlight war, ist heute Standard.Krankenversicherung: Über 60 Prozent AufschlagDie Preisdifferenz bei der Krankenversicherung liegt bei fast 150Euro oder 67 Prozent: Ausgewertet wurden dafür bei monatlichenZahlungen von Angestellten, die den Höchstbeitrag entrichten. Heutezahlen sie rund 370 Euro für den Schutz ihrer Krankenkasse, vor 20Jahren waren es 220 Euro. Dabei wichtig zu wissen: Auch derdurchschnittliche Stundenlohn, an dem sich die Beiträge bemessen, istseit 1998 signifikant um 52 Prozent gestiegen - von umgerechnet 11,49Euro auf 17,47 Euro (Nettoangaben, Quelle: Statistisches Bundesamt).Ratenkredit: Weiter historisch niedrige ZinsenBei den Kosten für Ratenkredite machen sich die immer nochhistorisch niedrigen Zinsen bemerkbar: Die Kreditkosten sind in denletzten 20 Jahren um 45 Prozent gesunken. Für ein durchschnittlichesDarlehen in Höhe von 11.961 Euro werden im Jahr 2018 Kosten von rund1.450 Euro fällig, 1998 waren es noch 2.650 Euro. DieVerbraucherrechte von Ratenkreditnehmern haben sich heute verbessert:Durch eine Beschränkung der Restschuld können Kreditnehmer beisinkenden Zinsen ein bestehendes Darlehen umschulden und dadurchZinsen sparen.Benzin: Tanken auf hohem PreisniveauDie größte Preissteigerung über 20 Jahre zeigt sich beiBenzinpreisen: Hier schlugen die Preise pro Liter um über 70 Prozentauf. 1998 zahlten Verbraucher für einen Liter 81 Cent, heute sind esim Jahresdurchschnitt rund 140 Cent. Nach einem kurzen Preistief imJahr 2016 stiegen die Preise zuletzt wieder deutlich an -Unsicherheiten und Schwankungen am Rohölmarkt sind der wichtigsteGrund dafür.Bier: Deutsche arbeiten weniger für ihr FeierabendbierObwohl die Bierpreise um fast 30 Prozent angestiegen sind, musstenArbeitnehmer durchschnittlich zwei Minuten weniger für einen halbenLiter "Gerstensaft" arbeiten - gestiegenen Löhnen sei Dank. Wer 1998noch rund 14 Minuten für ein großes Bier arbeiten musste, kam 2017mit knapp 12 Minuten hin.Fußballticket: Kein Stehplatz mehr unter 10 EuroEin Querschnitt durch die deutschen Bundesliga-Stadien zeigt: EinStehplatz kostet heute im Schnitt 13,50 Euro. Vor 20 Jahren ergabenStichproben einen Kostenschnitt von 8,95 Euro pro Fußballspiel. Dochnachtrauern müssen Fußballfans den alten Zeiten nicht: DiePreissteigerung liegt bei 51 Prozent, damit geht die Entwicklung Handin Hand mit der höheren Kaufkraft von heute (52 Prozent).Kaffee: Genussmittel wird teurer1998 kostete ein Pfund Röstkaffee im Einzelhandel 3,76 Euro. 2018zahlen Verbraucher im Schnitt 5,14 Euro für das Pfund. Das entsprichteinem nominellen Preisanstieg von 1,38 Euro oder 36,7 Prozent. Von1998 bis 2018 übersteigt die Teuerung des importierten GenussmittelsKaffee sogar die allgemeine Inflation (31,5 Prozent) in diesemZeitraum.Mieten: Preisanstieg unterhalb der InflationDie Mietpreise in Deutschland steigen rasant - und machen vorallem bei Verbrauchern in Großstädten einen Großteil der monatlichenFixkosten aus. Dabei wird viele überraschen: Im Schnitt bleibt derPreisanstieg bei Mieten unterhalb der Inflation. Denn während dieallgemeine Erhöhung des Preisniveaus für den Zeitraum der letzten 20Jahre bei 31,5 Prozent liegt, stiegen die Mietpreise um 26 Prozent.Die angegebene Mietpreisentwicklung geht aus vom Indexwert desStatistischen Bundesamts.Milch: Deutlicher PreisverfallDie Milchpreise sind im Bundesdurchschnitt seit 1998 um 15 Prozentgesunken. Vor 20 Jahren kostete ein Liter umgerechnet 81 Cent. ImJahr 2018 sind es nur noch 69 Cent. Damit ist Milch das einzige deruntersuchten Konsumgüter des Verbraucheralltags, das günstiger wurde.Das liegt in erster Linie an einer Kombination aus günstigenErzeugerpreisen und einem Überangebot am Markt.Tabakwaren: 35 Prozent PreissteigerungDie Preise für Zigaretten stiegen über 20 Jahre um 35 Prozent.Eine Schachtel kostet heute 6,40 Euro, vor 20 Jahren waren esumgerechnet etwa 4,70 Euro. Hintergrund sind unter anderem Anhebungenbei der Tabaksteuer.Zur MethodikZum Preisvergleich ausgewählt wurden beispielhaft 12 typischeVerträge und Konsumgüter eines deutschen Haushalts. DerPreisvergleich wurde vorgenommen zu DSL (je Mbit), Kfz-Versicherung,Krankenversicherung, Ratenkredit und Strom; außerdem Bahnticket,Benzin, Bier, Fußballtickets, Kaffee, Mieten und Milch. DerZeitrahmen umfasst 20 Jahre - denn seit 20 Jahren vergleicht VerivoxVerträge: Die Preise der ausgewählten Produkte wurden betrachtetjeweils in den Jahren 1998 und 2018. Abweichende Leistungen einesProdukts wurden möglichst homogen angegeben, waren aber durchWeiterentwicklung nicht immer komplett identisch abbildbar. AlleDM-Preise aus dem Jahr 1998 wurden umgerechnet in Euro-Preise.Daten im Detail (Excel-Download) https://www.verivox.de/dateien/frueher-war-alles-besser-pm-121174.aspx