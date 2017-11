"Früher war alles besser! Oder?": "ZDFzeit"-Doku über Nostalgie (FOTO)

Mainz (ots) -Sehnsucht Nostalgie: Sie hebt die Stimmung und vermittelt daswohlige Gefühl, dass die "gute alte Zeit" vielleicht doch noch nichtganz vorbei ist. Wird in nostalgischer Stimmung die Vergangenheiteinfach nur schön geredet? Die "ZDFzeit"-Dokumentation "Früher waralles besser! Oder?" blickt am Dienstag, 21. November 2017, 20.15Uhr, in die "gute alte Zeit" und vergleicht die Lebensgefühlefrüherer Jahrzehnte mit heute. Vom Wirtschaftswunder bis zumMauerfall - die Dokumentation von Caroline Pellmann und Marc Elversbefragt Zeitzeugen und Experten. Was war früher besser? Was istNostalgie?Prominente Zeitzeugen wie Karl Dall, Marie-Luise Marjan, WolfgangLippert, Rhea Harder-Vennewald, Winfried Glatzeder, Maria Ketikidou,Mirja Boes, Heike Drechsler und Michael Opoczynski öffnen ihreprivaten Fotoalben und geben Einblick in ihr eigenes "Früher".Historiker, Zukunftswissenschaftler, Neuropsychologen und weitereExperten ordnen die Fakten ein. Denn Nostalgie hebt die Stimmung -doch die Dokumentation zieht immer wieder den Vergleich zu heute undhinterfragt gängige Alltagsweisheiten wie "Früher war alles billiger"oder "Früher war das Leben nicht so stressig".Pressemappe: http://ly.zdf.de/6TS/http://zeit.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell