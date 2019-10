Früher war Kindheit unbeschwerter - davon sind mehr als zwei Drittel der Deutschen überzeugt (FOTO)

Adelsdorf (ots) -Liebe, Geborgenheit, Sorglosigkeit - das verbinden die meistenMenschen mit Kindheit. Klingt stimmig, doch trifft diesesunbekümmerte Bild auch heutzutage noch zu? Was macht Kindheit aus?Dieser Frage ist aktuell das Marktforschungsunternehmen GfK imAuftrag der Marke Kinder Em-eukal in einer repräsentativen Umfrageunter 1.000 Personen nachgegangen - mit einem überraschendenErgebnis. 67 Prozent der Befragten sind überzeugt: Kindheit warfrüher unbeschwerter als heute. Dies führen die Befragteninsbesondere auf die Entwicklung der Technik und digitalen Weltzurück (14 Prozent) oder auch auf den gestiegenen Erwartungs- (13Prozent) und Leistungsdruck (12 Prozent). Nur 17 Prozent derUmfrageteilnehmer denken, dass Kindheit heute genauso unbeschwert istwie noch vor 40 oder 50 Jahren. Und nur 16 Prozent finden, dassKindheit heute sogar unbeschwerter ist als früher. Auffällig ist,dass dies ebenfalls mit Technik und Digitalisierung (12 Prozent)begründet wird wie auch mit mehr Möglichkeiten, die das Leben heutebietet (11 Prozent).Positive Gefühle dominieren trotzdemUnd dennoch: Auf die offene Frage, welche Gefühle sie insbesonderemit Kindheit verbinden, nannte der Großteil der Befragten positiveAspekte - unter anderem Freiheit, Spielen, Liebe und Geborgenheitsowie Sorglosigkeit (jeweils über 10 Prozent). Besonders hervorsticht hier erstaunlicherweise auch das Gefühl Unbeschwertheit, dasknapp 25 Prozent der Umfrageteilnehmer angaben. Obwohl die meistendiese positive Emotion aktuell vermissen, scheint sie also nach wievor einen großen Stellenwert in Verbindung mit Kindheit einzunehmen.Negative Gefühle spielen bei den Befragten dagegen offensichtlichkeine Rolle. Ob schlechte Erinnerungen, Abhängigkeit, Stress, Angst,Gewalt oder Strafen - das Ergebnis liegt bei einem Prozent oderdarunter.Fürsorge bedeutet vor allem LiebeZu diesem Muster passt auch, dass die Hälfte der Umfrageteilnehmerunter mütterlicher und väterlicher Fürsorge vor allem "das Kindlieben" verstehen. Weitere wichtige Aspekte sind für "das Kind Zeithaben" (42 Prozent), "das Kind beschützen" (40 Prozent), "sich um dasKind kümmern" (38 Prozent) und "auf die Gesundheit des Kindes achten"(33 Prozent). "Dass der Begriff Kindheit nach wie vor überwiegendpositive Assoziationen und Ansprüche weckt, freut uns natürlichsehr", kommentiert Perry Soldan, geschäftsführender GesellschafterDr. C. SOLDAN. "Schon mein Vater, der Kinder Em-eukal vor mehr als 40Jahren erfunden hat, wollte etwas zur Leichtigkeit undUnbekümmertheit von Kindern beitragen. Bis heute hilft und schütztunser Kinder Em-eukal Hustenbonbon mit fünf sorgfältig ausgewähltenVitaminen, schmeckt gut und tut gut." Weitere Informationen überKinder Em-eukal unter kinder-em-eukal.dePressekontakt:uschi vogg_PR, Klenzestraße 85, D-80469 Münchenfon: +49 89 20 20 86 97-1mail: uahlborn@uvpr.deOriginal-Content von: Dr. C. SOLDAN, übermittelt durch news aktuell