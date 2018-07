Früher Sommer sorgt für steigende Ertrinkungszahlen (FOTO)

Bad Nenndorf/Scharbeutz (ots) -In den ersten sieben Monaten des Jahres 2018 sind in deutschenGewässern 279 Menschen ertrunken. Das sind 37 mehr als im Jahr davor.Diese Zahlen gab die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) amFreitag in Scharbeutz bekannt. "Hatten wir im letzten Jahr durch deneigentlich nicht vorhandenen Sommer vergleichsweise geringeErtrinkungszahlen, beweisen die anhaltenden Temperaturen und dasschöne Wetter einmal mehr, dass es leider auch in die andere Richtunggehen kann", beklagt DLRG-Sprecher Achim Wiese. Allein im bereitssehr warmen April verstarben mit 37 Menschen zwölf mehr als imVergleich zum Vorjahr, der Mai folgt mit zehn Fällen mehr (51>41).Die meisten Ertrinkungsfälle ereignen sich wie so oft an denungesicherten Badestellen vor allem im Binnenland. Dort kamen 250 umsLeben - das sind fast 90 Prozent der Gesamtzahl. 104 starben inFlüssen, 116 in Seen und Teichen, elf in einem Kanal. "DasErtrinkungsrisiko an diesen Badestellen ist sehr hoch, da sie ebennicht bewacht werden, ein Ertrinkender hat hier wenig Aussicht aufRettung. Daher fordern wir dringend mehr Bewachung auch im Binnenlanddurch unsere Rettungsschwimmer. Nur so können die Zahlen gesenktwerden", beteuert Wiese. Hier seien besonders Länder, Kommunen undBadbetreiber in der Pflicht, für mehr Sicherheit zu sorgen - einschlichtes Badeverbotsschild reicht nicht aus. In Schwimmbädernfanden 19 Badegäste den nassen Tod.Deutlich abgenommen haben die tödlichen Unfälle an den Küsten, wasdie gute Leistung des Zentralen Wasserrettungsdiensts Küste (ZWRD-K)widerspiegelt: Acht Opfer (eins an der Nord-, sieben an der Ostsee)sind hier zu beklagen. Im letzten Jahr waren es noch 25. Auch hierertrinken die Menschen vor allem an unbewachten Stränden, Alkohol undSelbstüberschätzung sind die Hauptgründe.Im Geschlechtervergleich liegt der Anteil der Frauen bei rund 19Prozent, Männer sind nach wie vor die Risikogruppe. "Leichtsinn,Risikobereitschaft und Selbstüberschätzung sind hier dieHauptursachen", erläutert der DLRG-Pressesprecher.Erst vergangenen Sonntag (22.7.) führte eine 17-jährigeWachgängerin in Niendorf/Timmendorf eine erfolgreiche Lebensrettungdurch. Nachdem sie die mit dem Rücken nach oben treibende Person imWasser bemerkte, machte sie sich ohne zu zögern auf den Weg insWasser. Mit der Unterstützung durch einen Stand Up Paddler wurdediese zurück an den Strand gebracht, stabilisiert und wenig späterdem Rettungswagen übergeben.Neben der Bekanntgabe der Sommerzwischenbilanz wurde in Scharbeutzder Einsatz verschiedener Rettungsmittel der Lebensretterdemonstriert, darunter Rettungsboot (Inflatable Rescue Boat IRB),Rettungsbrett sowie das so genannte Stand Up Paddle (SUP). MitSpannung wurde die Vorführung einer Drohne verfolgt. Die unbemanntenHelfer werden in Zukunft vermehrt zum Einsatz kommen und unsereRettungskräfte am Boden ergänzen. "Mit der Drohne können wir überalldort, wo wir eine gute Sicht im Wasser haben, große Gebiete schnellund effizient absuchen. Durch die präzise Navigation des fliegendenAuges ermöglicht uns dies, unsere Retter gezielt zu einem Einsatz zunavigieren", erklärt Alexander Kille, Projektleiter Einsatzdrohnen inder DLRG.Über die DLRGDie DLRG ist mit fast 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern diegrößte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung imJahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor demErtrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- undRettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2017 hat sieüber 22 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf MillionenRettungsschwimmprüfungen abgenommen. In über 2.000 Gliederungenleisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr fast neun MillionenStunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. DieKernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- undRettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowieder Wasserrettungsdienst. Über 40.000 Mitglieder wachen jährlich fastdrei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen undWassersportlern. Mehr Informationen unter www.dlrg.de.Pressekontakt:Achim Wiese - Pressesprecher - DLRG BundesgeschäftsstelleTel.: 0 57 23 955 - 440 oder mobil 0170 909 61 07 - E-Mail:achim.wiese@bgst.dlrg.deIm Niedernfeld 1-3 - 31542 Bad NenndorfOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell