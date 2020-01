Frühbucherrabatt für den Sommerurlaub - Anbietervergleich spart bis zu 62 Prozent (FOTO)

München (ots) -- Vergleich von Reiseanbietern spart im Schnitt 524 Euro füridentischen Pauschalurlaub- Besonders günstig reisen Familien nach Tunesien, Side & Alanyasowie Hurghada & Safaga- CHECK24-Experten beraten bei allen Fragen zur ReisebuchungVergleichen Urlauber verschiedene Angebote für ihre Pauschalreise, sparen siebis zu 62 Prozent der Reisekosten. Für eine Woche im Viersternehotel aufTeneriffa inklusive Flug und Transfer zahlt eine dreiköpfige Familie beimgünstigsten Reiseanbieter 1.240 Euro. Beim teuersten Veranstalter kosten dieidentischen Reiseleistungen 3.297 Euro.*)"Je frühzeitiger Urlauber sich auf ein Reiseziel für die Sommerferien 2020festlegen und ihre Pauschalreise buchen, desto mehr Auswahl zu günstigen Preisengibt es", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "GroßzügigeFrühbucherrabatte machen eine zeitige Buchung attraktiv. Wer zusätzlichverschiedene Anbieter vergleicht, kann mehrere Hundert Euro sparen."Im Schnitt von knapp 250 betrachteten Hotels in 14 beliebten Ferienregionenspart der Veranstaltervergleich 524 Euro oder 21 Prozent der Reisekosten. Undzwar bei jeweils identischem Hotel, gleicher Zimmerkategorie und Verpflegungsowie demselben Reisezeitraum und Abflugort. Die größte absolute Ersparnis istin Portugal möglich: Zwischen dem günstigsten und teuersten Angebot liegen 2.370Euro.Günstige Reiseziele für Familien: Tunesien, Side & Alanya sowie Hurghada &SafagaFamilien reisen in den Sommerferien 2020 besonders günstig nach Tunesien. EineWoche im Viersternehotel inklusive Flug und Transfer gibt es dort bereits ab 888Euro. Vergleichsweise preiswert sind auch Reisen in die türkische UrlaubsregionSide & Alanya (ab 986 Euro) sowie Hurghada & Safaga in Ägypten (ab 1.141 Euro).Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Reiseverwaltung imdigitalen KundenkontoPauschalurlauber, die Fragen rund um ihre Reisebuchung haben, erhalten bei über200 CHECK24-Reiseexperten an sieben Tagen in der Woche eine persönliche Beratungper Telefon oder E-Mail. Im digitalen Kundenkonto haben Urlauber zu jeder Zeitund an jedem Ort alle Reiseunterlagen auf einen Klick verfügbar. Einpersönlicher Ansprechpartner ist ebenfalls direkt erreichbar.*)weitere Informationen unter:https://urlaub.check24.de/reisewelt/pauschalreisen-anbietervergleichÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kundensparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehrals 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung derCHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagendie Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eineVergütung. CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sichCHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterienfür Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principlesfor Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz,die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings,Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit undKundenservice.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/73164/4487105OTS: CHECK24 GmbHOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell