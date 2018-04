Früh starten: Unkraut einfach und umweltschonend beseitigen / Gasbrenner halten unerwünschte Pflanzen selbst in Fugen bequem in Schach (FOTO)

Berlin (ots) -Mit einem Flüssiggas-betriebenen Brenner lässt sich Unkraut imheimischen Garten und sogar zwischen Pflastersteinen schnell undmühelos entfernen. Der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG)verrät, worauf Verbraucher für eine sichere Anwendung besondersachten sollten.So sehr sich Gartenfans auf den Frühling gefreut haben - dasmühsame Unkrautjäten hat niemand vermisst. Gerade in Pflasterfugenauf Terrassen, Einfahrten und Gehwegen ist die Beseitigung mit einemFugenkratzer sehr aufwändig. Mit Flüssiggas betriebene Brennerhingegen setzen auf thermische Unkrautvernichtung. Eine Gasflammefackelt die unerwünschten Pflanzen schnell und mühelos ab. Betriebenwerden die Unkraut-Brenner je nach Modell mit Flüssiggas aus einerbesonders handlichen Kartusche oder aus einer praktischen Gasflasche,wie man sie etwa vom Grillen kennt. Wichtige Faustregel für dieHobby-Gärtner: Je jünger das Unkraut bei der Anwendung, desto wenigerwächst nach - ein früher Start lohnt sich also. Viele bevorzugen dieFlüssiggas-Brenner auch deshalb, weil sie den Einsatz chemischerMittel überflüssig machen. Im Garten verbleiben somit keinebedenklichen Rückstände, was die Anwendung insbesondere für Haushaltemit Kindern oder Haustieren interessant macht. Während derUnkrautvernichtung allerdings sollten diese wegen der offenen Flammeferngehalten werden. Worauf die Anwender außerdem achten sollten: Diezu behandelnden Bereiche müssen vorab von Pflanzenresten wiegetrockneten Blättern, Gräsern und Zweigen befreit werden, damitdiese nicht Feuer fangen. Auf die Zigarette sollte beim des Einsatzder gasbetriebenen Geräte selbstverständlich verzichtet werden. Fürdie sichere und gezielte Handhabung der offenen Flamme empfiehlt essich außerdem, die Unkrautbeseitigung an einem windstillen Tag zuerledigen.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell