Früh anfangen lohnt sich (FOTO)

Stuttgart (ots) -Gerade erst die Schule abgeschlossen und kurz vor dem Start in denersten Job oder ins Studium - für viele junge Menschen beginnt damitein neuer Lebensabschnitt und ein wichtiger Schritt in dieUnabhängigkeit. Ein idealer Zeitpunkt, mit dem Vermögensaufbau zubeginnen und dabei auch an später zu denken.876 Euro brutto - so viel verdienen Auszubildende in Deutschlandlaut Bundesinstitut für Berufsbildung derzeit im Schnitt jeden Monat.Für viele ist es das erste eigene Geld. Das reicht oftmals zwar nochnicht, um bei den Eltern auszuziehen und eine eigene Wohnung zufinanzieren. Wohl aber, um auf diesen Schritt hinzusparen undregelmäßig ein paar Euro für die Zukunft beiseite zu legen. Immerhinfast zwei Drittel (59,2 %) der Deutschen zwischen 18 und 29 Jahrentun dies bereits. Das ist ein Ergebnis des Vermögensbarometers 2017,einer Erhebung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV).Über alle Altersstufen hinweg sorgen rund drei Viertel der Befragtenfür ihre finanzielle Zukunft vor. "Aber gerade junge Menschen wieAuszubildende oder Berufseinsteiger glauben häufig, dass ihrEinkommen für die private Altersvorsorge nicht reicht", sagt MonikaGrave von der LBS.Dabei lässt sich bereits mit kleineren Beträgen ein gutesfinanzielles Polster für die Zukunft ansparen. "Entscheidend istnicht unbedingt die Höhe der Sparsumme, sondern dass überhaupt undregelmäßig ein paar Euro zurückgelegt werden", erklärt Monika Grave.Wer schon in jungen Jahren mit dem Vermögensaufbau startet,beispielsweise über einen Bausparvertrag, kann über die Jahre einenordentlichen Betrag ansparen - und sichert sich darüber hinaus dieOption auf ein zinsgünstiges Bauspardarlehen. "Damit ist derGrundstein für die ersten eigenen vier Wände gelegt", sagt Grave.Für die meisten Deutschen steht das Eigenheim weit oben auf derWunschliste. Bausparer können sich diesen Traum schneller erfüllen.Zusätzliche Unterstützung bekommen Sparer unter bestimmtenVoraussetzungen vom Staat durch Förderungen wie Wohn-Riester,Wohnungsbauprämie und Arbeitnehmersparzulage. Zulagen und Zuschüssehelfen, das Sparziel schneller zu erreichen.