Früchte wirken sehr unterschiedlich auf den Blutzucker

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Baierbrunn (ots) - In manchen Obstsorten steckt viel Zucker -Menschen mit Diabetes sollten daher clever wählen. Laut demApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" sind vor allem ballaststoff- undwasserreiche Früchte wie zum Beispiel Beeren und Orangen günstig. Wertesten möchte, wie der Blutzuckerspiegel auf einzelne Sortenreagiert, misst vor und nach dem Obstverzehr den Blutzucker.Manche Obstsorten wie Weintrauben und Bananen haben einen hohenZuckeranteil, der den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe treibt.Verzichten muss man deswegen auf die Früchte nicht, aber man solltesie in Maßen und bewusst genießen. Trockenfrüchte wie Rosinen,getrocknete Feigen oder Pflaumen liefern viel Zucker inkonzentrierter Form, weil sie kaum Wasser enthalten. Deshalb kannTrockenobst den Blutzucker stärker ansteigen lassen. Es sollte nursehr sparsam verwendet werden, zum Beispiel als Backzutat.Stattdessen sollte man besser zu frischem Obst greifen, das zudemdeutlich mehr Vitamine hat.Wie stark frisches Obst den Blutzuckerspiegel steigen lässt, hängtauch davon ab, wie es kombiniert wird. Isst man eiweißreicheLebensmittel wie Quark, Frischkäse oder Joghurt dazu, steigt derBlutzucker langsamer an. Auch ballaststoffreiche Vollkornprodukteoder Kleie sowie fetthaltige Nüsse und Samen können denBlutzuckeranstieg bremsen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell