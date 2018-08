Fruchtjoghurt-Premiere: NUR Bio Joghurt und Bio Früchte. Sonst nichts (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Produkt kommt ohne Zusatz von Zucker aus, 25% Fruchtanteil gibtbesondere Süße- Arla setzt konsequent auf Natürlichkeit und verzichtet aufZusatzstoffeEinzigartig im Markt: Mit dem neuen Fruchtjoghurt der Marke ArlaBio, der nur aus Joghurt und Früchten besteht, bringt Arla Foods eineInnovation in Deutschlands Supermärkte. Damit kommt das Unternehmendem zunehmenden Verbraucherwunsch nach möglichst natürlichenProdukten mit hochwertigen Zutaten nach, die komplett frei von Aromenund Zusatzstoffen wie etwa Verdickungsmitteln sind. Zudem verzichtetArla Foods ganz im Sinne vieler Verbraucher bei dem Fruchtjoghurtkomplett auf den Zusatz von Zucker. Das Produkt enthältausschließlich von Natur aus Zucker, denn die Süße des Joghurtsstammt nur aus den Zutaten Bio Früchte (Fruchtzucker) und Bio Joghurt(Milchzucker). Dabei sorgt der sehr hohe Fruchtanteil von 25 Prozentpro Becher für die richtige Süße."Verbraucher wollen keine künstlichen Produkte und keine langenZutatenlisten. Sondern Produkte aus natürlichen Zutaten, wiehausgemacht. Der neue Arla Bio Fruchtjoghurt mit vielen Bio Früchtenbietet echten, natürlichen Genuss und ist in dieser Form einzigartigim Markt. Der gute Geschmack kommt von hochwertigem Arla Bio Joghurtund besten Bio Früchten - sonst nichts. Mit dieser weiterenProduktinnovation im Kühlregal setzen wir konsequent aufProduktklarheit und Natürlichkeit, ein zentraler Bestandteil unsererMarkenphilosophie", erklärt Markus Mühleisen, Deutschland-Chef vonArla Foods. Das Molkereiunternehmen mit skandinavischen Wurzelnverwendet auch bei anderen Produkten wie etwa bei seinem FrischkäseArla Buko 100 Prozent natürliche Zutaten.Der neue Arla Bio Fruchtjoghurt enthält je nach Geschmacksrichtungnur 6,8 - 7,7g Zucker je 100g. Zum Vergleich: Im Schnitt haben diezehn meist verkauften Marken-Fruchtjoghurts im deutschenLebensmitteleinzelhandel(1) 14g Zucker je 100g. Legt man bei diesemVergleich den durchschnittlichen wöchentlichen Konsum von 3,5Fruchtjoghurts(2) pro Verbraucher in Deutschland zugrunde, nehmenKonsumenten mit den neuen Arla Bio Fruchtjoghurts mehr als einKilogramm Zucker weniger pro Jahr zu sich. Zudem bestehen die zehnmeist verkauften Marken-Fruchtjoghurts aus durchschnittlich siebenZutaten, darunter neben Joghurt und Frucht auch immer Aromen undzugesetzter Zucker(3). Der Arla Bio Joghurt kommt dagegenausschließlich mit Bio-Joghurt (75% Prozent) und verschiedenenBio-Früchten (25%) aus.Als eines der weltweit führenden Molkereiunternehmen befasst sichArla Foods intensiv mit sich verändernden Verbraucherbedürfnissen undarbeitet kontinuierlich an Produktinnovationen, die zu einerausgewogenen Ernährung beitragen. In einer repräsentativenUntersuchung hat das Unternehmen ermittelt, dass 44 Prozent derdeutschen Verbraucher darauf Wert legen, dass das, was sie essenvollständig aus natürlichen Zutaten besteht(4). Hinzu kommt lauteiner aktuellen Umfrage von YouGov, dass 55 Prozent der Bundesbürgerden Vorsatz haben, weniger oder gar keinen Zucker zu konsumieren(5).Beide Trends greift das neue Arla Bio Produktkonzept auf und zeigtdamit, dass Fruchtjoghurts durchaus Teil einer ausgewogenen,genussvollen Ernährung sein können.So einfach das Produktkonzept klingt, in der Umsetzung bringt eszahlreiche Herausforderungen mit sich: So schmecken Fruchtjoghurtsohne Zuckerzusatz schnell eher säuerlich, der Verzicht aufVerdickungsmittel kann die Konsistenz des Produkts negativbeeinflussen und der Verzicht auf Farbstoffe kann für eine sehrblasse Farbe sorgen. Daher ist es bei der Produktentwicklung und-herstellung entscheidend, genau die richtige Kombination ausJoghurt, Früchten und Verarbeitungsmethode zu finden.Zur Einführung Anfang September ist der Arla Bio Fruchtjoghurtzunächst in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, tropische Früchte undrote Früchte im 150g Becher erhältlich. In den ersten vier Monatengibt es das Produkt deutschlandweit ausschließlich bei Rewe und wirdein weiterer Baustein der aufmerksamkeitsstarken Initiative "WenigerZucker" des Kölner Handelsunternehmens.(1) Datenbasis: Nielsen, LEH+DM, Marken Fruchtjoghurt ohne Cerealien,Top 10 Marke nach Absatz in Pack, MAT Juni 2018.(2) TNS-Studie (TNS Kantar) durchgeführt für Arla, 2016.(3) Quelle: Zutatenliste und Angaben zu Zuckergehalt je 100g nachAufdruck auf der Produktverpackung der Hersteller(4) Arla Studie, Consumer Futures 2017(5) Yougov: New Nutrition Business, Food & Drink Trends 2018Über Arla FoodsArla Foods ist eine europäische Molkereigenossenschaft und gehörtden rund 11.200 Arla Landwirten aus Belgien, Dänemark, Deutschland,Großbritannien, Luxemburg, Schweden und den Niederlanden. DasUnternehmen mit rund 19.000 Mitarbeitern erwirtschaftete 2017 einenglobalen Umsatz von 10,3 Mrd. Euro. Arla Produkte werden weltweitunter bekannten Markennamen wie Arla®, Castello®, Lurpak® und Puck®in mehr als 120 Ländern der Erde vertrieben. Das Unternehmen ist derweltweit größte Hersteller von Molkereiprodukten in Bio-Qualität. InDeutschland ist Arla Foods mit starken Marken wie Arla Buko®, Arla®Skyr und Kaergarden® vertreten. Deutschland gehört zu den sechsKernmärkten des Unternehmens. Hierzulande ist Arla Foods dasdrittgrößte Molkereiunternehmen und beschäftigt) rund 2.000Mitarbeiter in verschiedenen Werken und der Deutschland-Zentrale inDüsseldorf. 