"Frozen food first, other food second..." / Auf jeden Fall am 6. März, den US-Präsident Ronald Reagan 1984 zum "Tag der Tiefkühlkost" proklamierte (FOTO)

Berlin (ots) -Mehr als die Hälfte der Deutschen legt laut "Ernährungsreport2017"* des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)Wert auf eine einfache und schnelle Zubereitung von Lebensmitteln undgreift daher auch gerne zu Tiefkühlpizza und Fertigprodukten. Die vomMarktforschungsinstitut Forsa im Auftrag des BMEL durchgeführteStudie zeigt: Tiefkühlprodukte werden immer beliebter! Ein Grundmehr, den "Tag der Tiefkühlkost" am 6. März zu feiern.Den Mottotag der Tiefkühlkost gibt es seit nunmehr 33 Jahren. EinVerdienst des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, dernachfolgende Generationen an diese wichtige Erfindung derLebensmittelindustrie erinnern wollte. Also rief er im Jahr 1984 am6. März erstmalig den "Frozen Food Day"* aus. Eine weise Entscheidungdes US-Präsidenten, der damit die Rolle der Tiefkühlwirtschaft fürdie Ernährung würdigte.Seit gut 60 Jahren gibt es tiefgekühlte Produkte im deutschenHandel zu kaufen. 1956 begann die Erfolgsgeschichte der Tiefkühlkost:2.500 Tiefkühltruhen standen im Lebensmittelhandel bereit, um dieVerbraucher mit TK-Produkten zu versorgen. Die ersten Produkte, dietiefgefroren angeboten wurden, waren Geflügel, Fisch, Obst undGemüse. Noch im gleichen Jahr schloss sich die deutscheTiefkühlwirtschaft als "Arbeitsgemeinschaft Deutsche Tiefkühlkette"zusammen, aus der später das Deutsche Tiefkühlinstitut hervorging, umdie Bekanntheit tiefgekühlter Produkte und deren Verkauf inDeutschland zu fördern und voranzutreiben.Die Produkte aus der Kälte sind mittlerweile in aller Munde: JederBundesbürger verzehrt pro Jahr durchschnittlich mehr als 43 Kilogramman TK-Produkten - Tendenz steigend. Bei der riesigen Auswahl kommtjeder auf seinen Geschmack: In den Tiefkühltruhen und -schränken desHandels kann der Verbraucher bundesweit aus mehr als 17.000tiefgekühlten Lebensmitteln auswählen.TK-Produkte bieten viele VorteileDie Vorzüge der tiefgekühlten Produkte hatte der US-Präsident früherkannt, was ihn veranlasste den Mottotag ins Leben zu rufen. Nochheute überzeugen TK-Produkte durch eine Vielzahl an Vorteilen: DieKonservierung von Lebensmitteln durch die Schockfrostung ist diebeste und schonendste Art der Haltbarmachung. Die Lebensmittel werdenohne Geschmacks- oder Qualitätsverlust für einen langen Zeitraumhaltbar gemacht, und das ohne Zugabe von Konservierungsstoffen. Durchdie schnelle Verarbeitung beim Schockfrosten stecken in TK-Gemüse und-Obst wesentlich mehr Vitamine und Nährstoffe als in "frischem"Gemüse, das schon einige Tage in der Frischeabteilung desSupermarktes oder in der heimischen Küche gelagert wurde. VieleTK-Produkte lassen sich je nach Bedarf portionieren - ganz nachWunsch je nachdem, ob man nun größere oder kleinere Mengen zubereitenmöchte. Die "Reste" verbleiben im Tiefkühlgerät bei gleichbleibenderQualität und langer Haltbarkeit. Die Verwendung von Tiefkühlkostspart außerdem viel Zeit, weil sie direkt zubereitungsfertig ist:Gemüse ist zum Beispiel bereits geputzt, gewaschen und zerkleinertund kann direkt tiefgekühlt in Topf oder Auflaufform zum Einsatzkommen.*Quellen: BMEL Ernährungsreport 2017; Federal RegisterProclamation 5157 of March 6th, 1984