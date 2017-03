Frosta: So wirken sich die Jahreszahlen auf die Dividende aus!

Liebe Leser,

nach einem starken Jahr 2015 konnte Frosta im Geschäftsjahr 2016 nochmals nachlegen. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz auf Jahresbasis um 5,9% auf 466 Mio. Euro verbessern, wie der Tiefkühlkostanbieter in der Pressemitteilung zur Präsentation der Jahreszahlen schreibt. Unterm Strich legte Frosta beim Jahresüberschuss von 18,2 auf 21,6 Mio. Euro zu. Der Cashflow stieg im Vergleich zum Vorjahr von 30,5 auf 35,3 Mio. Euro.

In diesen Bereichen gab es das größte Plus!

Umsatztreiber war vor allem die Eigenmarke Frosta. In Deutschland legte sie um 25,7% „und damit deutlich schneller als der Markt“ zu, informiert das Unternehmen. Das Wachstum kam somit im dritten Jahr in Folge auf einen zweistelligen Wert. Dabei stach das Segment Fisch mit einem Plus von 47% besonders hervor.

Dividende wird moderat erhöht!

Das Ergebnis pro Aktie stieg im vergangenen Jahr um 18,7% auf 3,17 Euro. „In der Hauptversammlung wird der Vorstand vorschlagen, aufgrund der guten Finanzstruktur, aber auch vor dem Hintergrund der hohen Investitionen die Dividende moderat auf 1,50 Euro je Aktie zu erhöhen“, erläutert der Hersteller. Für das Geschäftsjahr 2015 hatte Frosta 1,36 Euro pro Aktie ausgeschüttet.

„Um reich zu werden, setzte ich nur 1.000 Euro von meinem privaten Geld ein!"

Hier geht es um Ihren neuen Reichtum:

Nur 1.000 Euro Einsatz genügen

Sie erhalten die perfekten Aktien

Kleines Investment, riesiger Gewinn!

>> Klicken Sie jetzt, um mehr zu erfahren!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.