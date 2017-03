Frost in deutschen Küchen: 53 Prozent essen mindestens einmal in der Woche Tiefkühlkost (FOTO)

München (ots) -- Ein Drittel der Deutschen hat Gästen bereits TK-Ware serviert- Männer lieben Pizza, Frauen bevorzugen Gemüse- Etwa jeder Fünfte friert nicht nur Lebensmittel einFischstäbchen, Pizza oder Pommes: Die Deutschen essen gerneTiefkühlkost. Bei mehr als der Hälfte der Deutschen landet siemindestens einmal in der Woche auf dem Teller. 25 Prozent derBefragten greifen sogar bis zu dreimal die Woche auf Ware aus demEisfach zurück. Das ergab eine repräsentative Umfrage von YouGov imAuftrag des Energieanbieters E.ON zum internationalen Tag derTiefkühlkost (6. März).32 Prozent servierten bereits TK-Ware bei EssenseinladungenDoch noch mögen die Meisten Selbstgekochtes lieber: Mehr als dieHälfte der Befragten hat noch nie Tiefkühlkost gegessen, die bessergeschmeckt hat. Und trotzdem greifen 32 Prozent der Deutschen aufTK-Ware zurück und servieren Fertigkost - selbst dann, wenn sie Gästezuhause bewirten.Klare Geschlechterverteilung: Frauen wollen Gemüse, Männer lieberPizzaInsgesamt werden in deutschen Haushalten vor allem tiefgefrorenesGemüse (64 Prozent), Pizza (57 Prozent) und Fisch (56 Prozent)zubereitet. Allerdings unterscheiden sich die Geschmäcker von Mannund Frau: Während Erbsen, Karotten und Co. vor allem bei Frauen (71Prozent) hoch im Kurs stehen, steht bei ungefähr zwei Drittel derHerren die Pizza ganz oben auf dem Speisezettel.Stromsparen: Richtige Gefriertemperatur spart EnergieTiefkühlkost kann auch gesund und schmackhaft sein. "Wichtig istallerdings die richtige Gefriertemperatur, um Energie zu sparen",sagt Robert Hienz, Geschäftsführer der E.ON Energie Deutschland. Unddiese liegt bei minus 18 Grad Celsius. 57 Prozent der Deutschenhalten laut E.ON-Umfrage diese Temperatur für ideal. Allerdings:Knapp ein Fünftel der Befragten meinen es müsste kälter sein - undverschwendet somit wertvolle Energie. Denn jedes Grad weniger erhöhtden Energieverbrauch der Kühlgeräte um sechs Prozent. Zudem solltenGefriergeräte und Kühlschränke regelmäßig abgetaut werden. Schon dieBildung einer Eisschicht von zwei Millimetern bedeutet einen 15Prozent höheren Stromverbrauch. Zudem: Wer seine Tiefkühltruhe in denkühleren Keller verfrachtet, spart bis zu 25 Prozent an Energie.Im Übrigen: Nicht nur Lebensmittel wandern in die Kühlung. 19Prozent der Deutschen haben bereits andere Dinge wie etwa Pullover,Hosen oder Sportschuhe eingefroren.Tabelle: Welche Tiefkühlkost kommt bei Ihnen gerne auf den Teller?(Mehrfachnennungen möglich)Gesamt Männer FrauenGemüse 64% 56% 71%Pizza 57% 60% 55%Fisch 56% 53% 58%Eis 52% 46% 57%Kartoffelprodukte 33% 31% 35%Fertiggericht 27% 31% 22%Fleisch 26% 31% 23%Obst 11% 9% 13%Sonstiges 4% 4% 3%Weiß nicht /keine Angabe 2% 2% 2%Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2013 Personen zwischen dem 22.02.2017 und24.02.2017 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Volker GieritzTel.: 089/1254 2116volker.gieritz@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell