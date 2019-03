Fronten in Flughafen-Tarifrunde für Hamburger Bodenpersonal verhärtet

HAMBURG (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal des Hamburger Flughafens verhärten sich die Fronten.



Über den Stand der Verhandlungen will die Gewerkschaft bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (11.00 Uhr) informieren, zu der schon vor einer weiteren Verhandlungsrunde am Dienstag eingeladen worden war. Verdi fordert für die fast 1000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste (BVD) eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle. Der aktuelle Einstiegslohn liege bei 10,76 Euro pro Stunde. Die Tarife werden für Beschäftigte in der Gepäckabfertigung, der Flugzeugreinigung und im Busverkehr ausgehandelt.

Am Dienstag waren die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten ergebnislos geblieben. Die Arbeitgeberseite - vertreten durch die Flughafen-Tochter HAM Ground Handling GmbH - hat nach eigenen Angaben aktuell eine Lohnerhöhung von 7,0 Prozent angeboten. Das Unternehmen sei bis an die Grenze dessen gegangen, was bei den Bodenverkehrsdiensten wirtschaftlich leistbar ist, teilte Geschäftsführer Christian Noack im Anschluss mit. "Ver.di geht es einzig und allein um die größtmögliche Eskalation", warf er den Arbeitnehmervertretern vor.

Trotz der laufenden Verhandlungen verharre die Gewerkschaft auf ihren Forderungen und drohe bereits im Vorfeld mit erneuten Warnstreiks, sogar in den Hamburger Ferien. Am 4. Februar hatte ein ganztägiger BVD-Warnstreik den Hamburger Flughafen lahmgelegt./akp/DP/zb