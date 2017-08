"Frontal 21" und "ZDFzoom" über Schleuser und Passbetrüger (FOTO)

Mainz (ots) -"Schleuser - Kriminelle oder Fluchthelfer?" Das ist ein Thema in"Frontal 21" am Dienstag, 22. August 2017, 21.00 Uhr, im ZDF. DerBeitrag nimmt auch den Handel mit geklauten Pässen und gefälschtenVisa in den Blick. Am Tag darauf am Mittwoch, 23. August 2017, 23.00Uhr, geht "ZDFzoom" der Frage nach, wieso Menschen mit gefälschtenPässen in Deutschland kaum auffallen.Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union befinden sich seitJahren im Kampf gegen Schleuser und Schlepper. Doch diese zeigen sichdavon wenig beeindruckt und gehen weiter ihren Geschäften nach. Teamsdes dänischen Fernsehens und des ZDF-Politmagazins "Frontal 21" habenin der Türkei, in Griechenland, in Libyen und Tunesien Schleusergetroffen, die ihre Sicht auf das schildern, was Politiker alsFlüchtlingskrise bezeichnen: Der 25-jährige Ali schleust seit dreiJahren Flüchtlinge von Izmir nach Griechenland und sagt: "Mir istwichtig, dass ich niemanden ausbeute. Ich nehme 1.000 Dollar. Unddiese 1.000 Dollar machen ein Menschenleben besser." PasshändlerYahya hat sich auf Flugreisen mit geklauten Pässen und gefälschtenVisa spezialisiert. Die Nachfrage sei größer geworden, seit derLandweg nach Westeuropa über den Balkan durch hohe Zäune versperrtist. In Yahyas Fälscherwerkstatt können Flüchtlinge wählen: einendeutschen oder französischen Pass, Urlaubs- oder Business-Visa -alles eine Frage des Preises. Ein Krimineller sei er nicht, er seieher ein Geschäftsmann.Den "Passbetrug in Deutschland" nimmt "ZDFzoom" ins Visier: DennKriminalität und gefälschte Identitäten sind hierzulande einwachsendes Problem. Ermittler schätzen, dass Hunderttausende unterfalschem Namen hier leben. Der Fall des Attentäters Anis Amri hat dasProblem deutlich gemacht: Es scheint möglich zu sein, in Deutschlandgleichzeitig mit verschiedenen Namen an mehreren Orten gemeldet zusein. Die Polizei verzeichnet steigende Zahlen an falschenAusweisdokumenten im gesamten Bundesgebiet, kann Identitätsbetrügernaber oft nur wenig entgegensetzen. Die Dokumentation zeigt, dass beiKontrollen vor Ort die technischen Mittel meist nicht ausreichen, umeinen Anfangsverdacht zu begründen und die Ermittlungenweiterzuführen. Auch bei den Einwohnermeldeämtern gibt es Mängel inder Ausrüstung. Olaf Kuch, Dienststellenleiter desEinwohnermeldeamtes in Nürnberg, sagt im Interview mit "ZDFzoom": "Esgibt sicherlich einige Meldebehörden, die personell und technischnicht in der Lage sind, diese Prüfung so vorzunehmen."Die "ZDFzoom"-Autoren André Goltzsche und Vanessa Schlesierzeichnen den Fall eines Türken nach, der jahrelang mit einer falschenIdentität als Grieche in Berlin lebte und straffällig wurde.Abgeschoben wurde er aber erst, als sein Ausweisdokument abgelaufenwar und er mit einem neuen, gefälschten Ausweis auffiel.https://frontal21.zdf.dehttps://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/frontal21http://facebook.vom/ZDFzoomAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und unter https://presseportal.zdf.de/presse/ZDFzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell