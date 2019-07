"Frontal 21"-Doku im ZDF: Wem gehört Neukölln? (FOTO)

Mainz (ots) -Ein halbes Jahr lang haben die beiden "Frontal 21"-AutorenChristian Esser und Anne Herzlieb den Bezirksbürgermeister vonBerlin-Neukölln, Martin Hikel, bei dessen Kampf gegen arabische Clansund Immobilienspekulanten begleitet. Es geht um die Frage: Wem gehörtdie Stadt - den arabischen Clans, den internationalenImmobilienspekulanten, den Alt-Berlinern oder den Zugezogenen? Die"Frontal 21"-Dokumentation "Mein Haus, mein Kiez, mein Clan - Wemgehört Neukölln?" beleuchtet am Dienstag, 16. Juli 2019, 21.00 Uhr imZDF, was Politik ausrichten kann.Martin Hikel ist seit März 2018 als Nachfolger der heutigenBundesfamilienministerin Franziska Giffey Bezirksbürgermeister inBerlin-Neukölln, mit 33 Jahren zudem der jüngste Bürgermeister inBerlin. Seine größte Herausforderung: Die Mieten in Neukölln sind inzehn Jahren um 146 Prozent gestiegen. Doch der Bezirk soll für dieMittelschicht bezahlbar bleiben. Hat die Politik eine Chance gegenglobal agierende Immobilienkonzerne?Hikels zweite Herausforderung: der Kampf gegen arabische Clans.Seine Strategie: Null-Toleranz-Politik, regelmäßige Razzien, Vermögenbeschlagnahmen - all das gemeinsam mit Staatsanwaltschaft undPolizei. Die "Frontal 21"-Autoren Christian Esser und Anne Herzliebbegleiten den Bezirksbürgermeister bei Polizeieinsätzen, aufBürgerfesten und zu Terminen, in denen es um Immobilienspekulationenund steigende Mieten geht. Denn Neukölln soll aus Sicht von MartinHikel weiter den Menschen gehören, die dort leben - das hält er fürdie zentrale politische Aufgabe.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/frontal21Pressemappe: https://kurz.zdf.de/MKT/Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/XRT/"Frontal 21" in der ZDFmediathek: https://frontal21.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell