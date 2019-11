Fromms-, Ritex- und Durex-Kondome sorgen für größte Zufriedenheit / Social-Listening-Studie untersucht Schlüsselkriterien der Kundenbindung von 20.000 Marken aus 260 Branchen

Hamburg (ots) - Wer einmal Kondome von Fromms, Ritex oder Durex verwendet, einenFernseher von Panasonic gekauft oder ein Auto bei Budget oder Hertz gemietethat, wird diesen Marken wahrscheinlich treu bleiben. Denn sie erfüllen in deröffentlichen Meinung die wichtigsten Kriterien für eine erfolgreicheKundenbindung in ihren jeweiligen Branchen am besten. Das zeigt die Studie"Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2019", die das Institut für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money durchgeführt hat.Mithilfe einer Social-Listening-Analyse wurde dafür die öffentliche Meinung zumehr als 20.000 Unternehmen und Marken aus 260 Branchen und Produktkategorienermittelt. 2.257 dieser Marken wurden mit einem Siegel für "Vorbildlich erfüllteKundenwünsche" ausgezeichnet.Damit Kunden Unternehmen und ihren Marken loyal bleiben, müssen sie vor allemdrei Bedingungen erfüllen: Erstens: Ihre Produkte oder Dienstleistungen müssenfür die Konsumenten sichtbar sein. Zweitens: Der Verbraucher muss leicht an alleInformationen zu diesen Produkten gelangen, die er für seine Kaufentscheidungbenötigt. Sonst informiert er sich bei der Konkurrenz und kauft gegebenenfallsdort. Drittens: Das Produkt oder der Service müssen die versprochenen Leistungenerfüllen und die Kunden zufriedenstellen. Dies leitet sich aus dem Modell des"Kundenlebenszyklus'" ab, auch "Customer Lifecycle" genannt.Welche Marken und Unternehmen in Deutschland diese Bedingungen vorbildlicherfüllen, hat das IMWF mithilfe einer Social-Listening-Analyse ermittelt. Dazuwurde die öffentliche Meinung im deutschsprachigen Internet zu den untersuchtenMarken in Bezug auf Qualität, Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung,Vertrauen, Service und Kundeberatung mithilfe Künstlicher Intelligenzuntersucht.Unter den Autovermietungen sticht neben den bundesweit bekannten Marken Budget,Hertz und Avis auch der regionale Anbieter Ingenhaag aus Nordrhein-Westfahlen inSachen Kundenzufriedenheit hervor und konnte sich sogar noch vor den ebenfallsausgezeichneten Vermietern Starcar und Sixt positionieren. Im Bereich Carsharingführt Greenwheels das Kundenzufriedenheitsranking an.Insgesamt 19 Buchhändler qualifizierten sich für das Siegel "Vorbildlicherfüllte Kundenwünsche", darunter viele regionale Anbieter. Führend sind hierzum Beispiel die mit vier Filialen rund um Siegen vertretenen MankelMuthBuchhandlungen.HintergrundinformationenFür die Siegel-Studie "Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche 2019" untersuchte dasIMWF die Online-Reputation von 20.000 Unternehmen und Marken aus 260 Branchen zuden Themen Qualität, Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlung, Vertrauen,Service und Kundeberatung. Im ersten Schritt der Datenerhebung durchsuchte derStudienpartner Ubermetrics Technologies das Internet inklusive Social Media(insgesamt 350 Millionen öffentliche Online-Quellen) nach öffentlichenBeiträgen, in denen die Unternehmen und Marken genannt wurden. 50,8 MillionenFundstellen aus dem Erhebungszeitraum vom 1. Juli 2018 bis zum 30. Juni 2019wurden schließlich an die Big-Data-Spezialisten Beck et al. Services übermitteltund dort mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Mithilfeneuronaler Netze konnten die Nennungen der Unternehmen den ThemenfeldernSichtbarkeit, Leistungserfüllung und Informationsabdeckung zugeordnet und einerSentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, neutrale oder negativeTonalität unterzogen werden. Dabei wurde die Sichtbarkeit mit 20 Prozent, dieLeistungserfüllung mit 40 Prozent und die Informationsabdeckung mit ebenfalls 40Prozent gewichtet. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließendbranchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilsBranchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt damit das Benchmark für alle anderenuntersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie.Mit dem Siegel "Vorbildlich erfüllte Kundenwünsche" wurden insgesamt 2.257 der20.000 untersuchten Marken ausgezeichnet, die im Erhebungszeitraum mindestens20-mal genannt wurden und mindestens 75 Punkte in der Gesamtwertung ihrerBranche erreichen.IMWF - Institut für Management- und WirtschaftsforschungDas IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die Ergebnissewissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für Entscheider in derWirtschaft oftmals nicht die hinreichende Praxisnähe und Relevanz haben. InFolge dessen bleibt die Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durchUnternehmen oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesemHintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischenWissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitungrelevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind.Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er hat alsehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting vielfältige Erfahrungenmit der Umsetzbarkeit von Forschungsergebnissen in der Managementpraxisgesammelt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischenWissenschaft und Wirtschaft zu initiieren.Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das IMWF über IhreNachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird erwartet, nachweislichpraxisorientierte Forschung leisten zu wollen. 