From New York to Rome / MOSCOT eröffnet seinen ersten eigenen Shop in Italien (FOTO)

Rom (ots) -MOSCOT, die 102jährige, inhabergeführte Eyewear Brand aus NewYork, die weltweit bekannt ist für ihre markante Eyewear, baut ihrePräsenz in Europa weiter aus und eröffnet ihren ersten Monobrand Shopin Rom, Italien.Alles begann 1899 mit Urgroßvater Hyman, der in der Orchard Steet,in New Yorks legendärer Lower East Side, komplett fertige Brillen auseiner Schubkarre heraus verkaufte. Heute bringt MOSCOT mehr als 100Jahre Expertise und zeitloses Design ins "Bel Paese".Dort, wo sich eine urbane, vielfältige und sehr kreative Communityzu Hause fühlt, ist Rom der Ort, an dem Kunst und Geschichte an jederEcke aufeinander treffen. Als Reminiszenz an New York und besondersan die Lower East Side, lädt der neue Shop in der Via Cola di Rienzo267 in die Welt von MOSCOT ein.Die Kombination aus MOSCOTS ästhetischer Markenidentität und über100 Jahren an Brillenfachwissen machen den neuen Shop eklektisch,authentisch und verkörpern den wahren Spirit MOSCOTS in deritalienischen Hauptstadt. Fans und Brillenliebhaber finden im Shopdas gesamte Eyewear-Sortiment, die MOSCOT Originals und die MOSCOTSpirit Collection sowie Sondermodelle, die nur exklusiv in MOSCOTShops erhältlich sind."So sehr wir auch eine internationale Marke sind, so sehr bleibenwir im Grunde eine Familie. Deshalb sind wir unglaublich aufgeregt,dieses neue Kapitel, den siebten eigenen Monobrand Shop bzw. denzweiten Shop in Europa aufzuschlagen. Nun sind wir weiterhin auf dieUnterstützung unserer Fans weltweit und besonders der in Italienangewiesen," so Harvey Moscot, Präsident und CEO von MOSCOT.Das Interior des neuen Shops hält sich strikt an MOSCOTSIdentität. Neben MOSCOTS Displays für die Brillengestelle, sind vielevertraute Deko-Elemente, wie der antike schnörkelige Schnickschnackund weitere kleine Schätze, die warmen Theken und Showcases ausKirschbaumholz und das allgegenwärtige MOSCOT-Gelb zu erkennen.Während der Shop seinen Wurzeln der Lower East Side und seinem NewYorker Erbe treu bleibt, zollt er seiner neuen Heimat ebenso mitkulturellen Elementen Respekt, die das Interior ergänzen.Das Shop Opening in Rom folgt somit auf das Shop Opening in Londonund die Gründung von MOSCOT Europe, dem europäischen Headquarter inLugano, Schweiz. Aktuell ist MOSCOT in über 800 Fach- undOptikergeschäften in 23 europäischen Ländern vertreten.ABOUT MOSCOTMOSCOT ist die New Yorker Institution, die weltweit bekannt fürihre legendären Kollektionen, die MOSCOT Originals und MOSCOT SpiritCollection, ist. MOSCOT steht für eine unverkennbare, urbane Ästhetikmit einer über 100jährigen Expertise an Brillenfachwissen.Einzigartige Handwerkskunst schafft zeitloses Design. Während MOSCOTmittlerweile weltweit als Modemarke anerkannt wird, bleibt es imHerzen der kleine Optiker aus der Nachbarschaft.THE MOSCOT ORIGINALS COLLECTIONDie MOSCOT Originals Collection beruft sich bei ihren Modellen aufdas Moscot Familienarchiv aus den Jahren 1930-1970 und steht fürklassisches und zeitloses Design der letzten Jahrzehnte. Die heutigenBrillen spiegeln die Authentizität des originalen Eyewear-Designs wiehistorische Details, traditionelle Materialien undEchtglas-Sonnengläser wieder und sind in denselben Farben und Formenwie schon die ersten Modelle in den 40er Jahren gehalten. Dieoriginalgetreu wiedergegebenen Fassungen der Kollektion sind alsKorrektur- und Sonnenbrillen, in einer Vielzahl von Farbkombinationenund Größen verfügbar. If it's not a MOSCOT, it's not an Original.THE MOSCOT SPIRIT COLLECTIONDie MOSCOT Spirit Collection weicht von den MoscotFamilienarchiven ab, weist aber immer noch die gleiche DNA wie dieMOSCOT Originals auf, Dazu zählen alt bewährte Details und qualitativhochwertige Materialien, um möglichst robuste Rahmen zugewährleisten. Die MOSCOT Spirit Collection beeindruckt durch einebreit angelegte Farbpalette und die unverkennbaren Messing-Endkappen.Die MOSCOT Spirit Collection ist als Korrektur- und Sonnenbrilleerhältlich. Good genes run in the family!