From Kalkofes Homestudio with Love: Oliver Kalkofes Heimabend live auf Facebook (FOTO)

München (ots) - Oliver Kalkofe bleibt zu Hause und lädt alle Fans von Kalkofes Mattscheibe, SchleFaZ und TELE 5 zum gemütlichen Heimabend ein. Wie könnte man sich besser an einem Freitagabend die Zeit vertreiben als mit Oliver Kalkofe gemeinsam daheim? Natürlich mit gebotenem Abstand einfach schön Zusammensein. Gemeinsam nicht einsam!Was uns erwartet, beschreibt Oliver Kalkofe am besten schnell selbst in seiner persönlichen Einladung: "Schaltet ein, schickt Fragen, sagt was ich für Euch tun kann und lasst uns in Monolog-Form miteinander reden und seid live dabei! Gemeinsam alleine und allein gemeinsam mit Euch - absurde Situationen erfordern halt einen kreativen Wahnsinn! Erwartet nix, aber schaut doch mal rein. Und besser als die Klopapier-Rollen stapeln oder den Kühlschrank-Inhalt digital zu archivieren wird es allemal... Ich freu mich auf Euch!"Also heute Abend ab 18 Uhr heißt es: Computer an, also eigentlich ist der ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon an. Aber dann husch, husch auf Facebook und Kalkofes Livestream einschalten!Einfach über Oliver Kalkofes Facebook-Seite: http://www.facebook.com/kalkofeoder auf tele5.de, TELE 5 Facebook: https://www.facebook.com/tele5.de und auf https://twitter.com/twitkalk .Gemeinsam nicht einsam!