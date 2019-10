Frohnmaier: Für Effizienz und wirtschaftliche Zusammenarbeit - Entwicklungsetat um ein Drittel kürzen

Berlin (ots) - Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung beriet in seiner heutigen Sitzung dieÄnderungsanträge der Fraktionen zum Entwicklungsetat desBundeshaushaltes für 2020. Die AfD-Fraktion hat 37 solcher Anträgeeingereicht. Markus Frohnmaier, Entwicklungspolitischer Sprecher derAfD-Bundestagsfraktion, erklärt:"Der Entwicklungsetat ist seit 2015 von 6,5 Milliarden Euro aufgut 10,8 Milliarden Euro förmlich explodiert. Auch von 2019 auf 2020lässt die Koalition diesen um über 600 Millionen Euro anwachsen. DieAfD-Fraktion ist die einzige Fraktion, die hier umfassendeEinsparungen vornehmen will. Wir wollen dem Steuerzahler gut vierMilliarden Euro einsparen - das sind fast 37 Prozent des Etats.Die deutsche Entwicklungspolitik kann und muss deutlicheffizienter und stringenter gestaltet werden. Dazu gehört auch, dasswir uns auf das Prinzip 'Hilfe zur Selbsthilfe' besinnen. Das heißt:So viel Eigenverantwortung wie möglich und so wenig Hilfe wie nötig!Es gibt keinen empirischen Beweis, dass das bisher angewandteGießkannenprinzip zu nachhaltiger und guter Entwicklung in ärmerenLändern führt. Zudem profitieren von der deutschen Entwicklungshilfein der deutlichen Mehrheit korrupte Regime.Meiner Fraktion ist es zudem ein Hauptanliegen, die Fragmentierungder deutschen Entwicklungspolitik zu beenden. Unzählige staatliche,politische, private und kirchliche Akteure betreiben mit deutschemSteuergeld ihre jeweils eigene Agenda. Hier muss deutlich verschlanktund von der Politik ein roter Faden vorgegeben werden.Für uns ist klar: Wenn ein Land sich entwickeln soll, braucht eswirtschaftliche Zusammenarbeit, die marktnah gestaltet ist. Vordiesem Hintergrund fordern wir beispielsweise eine kompletteAuffüllung des Entwicklungsinvestitionsfonds, eine Stärkung derEntwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft sowie eine Stärkung derentwicklungsrelevanten Forschung.Ich bin der festen Überzeugung, dass die Vorschläge der AfD zumHaushalt der erste Schritt zu einer sinnvollen, effektiven und aufdeutsche Interessen ausgerichteten Entwicklungspolitik sind, derenKern die wirtschaftliche Zusammenarbeit bildet."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell