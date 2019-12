"Frohes Fest!" - gibt es einen Stichtag für Weihnachtswünsche? / Empfehlung des Arbeitskreises Umgangsformen International(AUI)

Hamburg (ots) - Weihnachtsgebäck ab September in den Kaufhausregalen,Weihnachtsdeko ab Anfang November in Geschäften und Städten, Weihnachtsmärkteeröffnen längst vor dem ersten Advent - da wundert es nicht, dass oft die Frageauftaucht: "Ab wann sind denn Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest angebracht?"Einen Stichtag kann es selbstverständlich dafür nicht geben. Der Grund: Wie allemodernen Umgangsformen wird auch dieses Thema situationsgerecht entschieden. ImAllgemeinen bietet es sich an, unter Bekannten mit solchen Wünschen um denersten Advent herum zu beginnen, wenn ein weiterer Kontakt - sei er persönlichoder schriftlich - vor Weihnachten relativ sicher ausgeschlossen werden kann. Inspeziellen Fällen können sie auch bereits eher angebracht sein. Ein Beispiel fürMündliches: Ein Seminar innerhalb einer kontinuierlichen Weiterbildung findetMitte November statt, das nächste ist für das kommende Jahr angesetzt. Dann istes kein Fauxpas, wenn bereits zu dem früheren Zeitpunkt gute Wünscheausgetauscht werden, die sich auch auf den Jahreswechsel mitbeziehen können.Im schriftlichen Bereich, etwa zwischen Menschen, die in mehr oder wenigerkontinuierlichem E-Mail-Austausch stehen, gilt das Gleiche. Allerdings mitdieser Einschränkung: Werden zum Beispiel seitens einer Firma kurz vorWeihnachten an die Kundschaft Jahresendgrüße verschickt, sind "Doppelungen" imvorangehenden E-Mail-Verkehr während der Adventszeit überflüssig. Was sich dannanbietet: Gute Wünsche für eine schöne Vorweihnachtszeit oder zum kommendenAdvents-Sonntag anzubringen. Solche eignen sich mündlich ebenso von AnfangDezember bis zum vierten Advent.Pressekontakt:Inge Wolff Vorsitzende Arbeitskreis Umgangsformen International(AUI)Präsidentin Bundesverband für AUI-Business-Knigge Trainingund Coaching e. V. (BvKnigge)Präsidentin Umgangsformen-AkademieDeutschlands e. V. (UAD)Jenaer Straße 3 33647 BielefeldTelefon: 0175 7441118E-Mail: inge.wolff.umgangsformen@t-online.deChristian Götsch, Swinging World GmbH, 040/50058215,christian.goetsch@tanzen.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43684/4457086OTS: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTVOriginal-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuell