Frohe Ostern - Das Lustige Taschenbuch 9 ab dem 23. März im Handel

Berlin (ots) - Endlich gibt es was gegen die Frühjahrsmüdigkeit:Das Lustige Taschenbuch mit abenteuerlichen Oster-Geschichten ausEntenhausen! Selbstverständlich mit Eiern aller Couleur, inklusivefaszinierenden Labergé-Eiern! Diese sind alljährlich im EntenhausenerMilliardärs-Clubhaus zu bewundern. Ganz Entenhausen strömt herbei, umdiese edlen Wunderwerke zu betrachten.Natürlich sind auch die Panzerknacker mit von der Partie...Ob es den geborenen Eierdieben gelingt, sich die unbezahlbarenSchätze unter die Nägel zu reißen? Unterdessen muss sich Donald miteinem ungebetenen Mitbewohner herumschlagen: Dussel scheucht ihn ausseiner heißgeliebten Hängematte hoch und verwandelt kurzerhand dasduck'sche Wohnzimmer in einen Swimmingpool. Eine Aktion mitChaos-Garantie und exzellentem Lesespaß.17 neue Ostergeschichten rund ums Ei und Co! Erhältlich ab dem 23.März im Handel (Egmont Ehapa Media, EUR 7,50) und im Ehapa Shop unterhttp://www.ehapa-shop.de/lustiges-taschenbuch-ostern-nr-9.htmlInhalt LTB Ostern 9:- Das Trojanische Ei- Ruinöse Raumgestaltung- Der Gedanke zählt...- Stille Post- Der Sonnensturm- Frühjahrsmüdigkeit- Interstellare Liebe- Die Jagd nach dem Pullover- Die Osterüberraschung- Auf Trab gebracht- Der Kakao der heiteren Herzen- Spaziergang im Park- Mit Liebe gefüllt- Meisterhaft poliert- Beweglicher Reichtum- Das perfekte Picknick- Eine unvergessliche Kreuzfahrt