Fröhliche Weihnachten garantiert: Comedy@Sky ab 23. Dezember auf Sky 1 (FOTO)

Unterföhring (ots) -4. November 2019 - Oh du fröhliche Comedy-Zeit! Mit Sky bleibt an Weihnachtengarantiert kein Auge trocken. Denn die Comedy-Größen Helene Bockhorst, IngoAppelt, Benaissa Lamroubal, Olaf Schubert und Matze Knop stehen mit dem Bestenaus ihren jeweiligen Soloprogrammen bei Sky auf der Comedy-Bühne. Die Auftritteder Comedians sind ab 23. Dezember exklusiv auf Sky 1 zu sehen.Christian Asanger, Vice President Originals Production Non-Scripted SkyDeutschland: "Wir wollen unser starkes Comedy-Portfolio erweitern und mit'Comedy@Sky' eine Reihe etablieren, die die Soloprogramme von Newcomern undStars der deutschen Comedyszene perfekt kombiniert. Eine Mischung, die es indieser Besetzung nirgendwo anders gibt."Inhaltlich bieten die Comedians die volle Bandbreite: Helene Bockhorst befasstsich mit psychischen Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in sozialenSituationen. Ihr Programm dreht sich um Onlinedating, Sex, Missgeschicke undimmer wieder um die Frage: Warum passiert das ausgerechnet mir? Bei OlafSchubert dreht sich alles um "Friday for Future", den Bildungsnotstand und denDiesel-Skandal.Benaissa Lamroubal beschäftigt sich mit dem ambivalenten Leben der zweitenMigrantengeneration in Deutschland. Versteckter und alltäglicher Rassismusgehören ebenso zu seinem Themenrepertoire, wie Missverständnisse zwischenMännern und Frauen.Ingo Appelt fasst getreu seinem Motto "Ganz ohne Sauereien geht`s nicht" allesan, was andere beschämt links liegen lassen und "verappelt" wieder alles undjeden.Und Matze Knop lädt in einer Doppelfolge ein zur Humor-Revolution gegenschlechte Laune, Unkereien und Tristesse. Er nimmt die Zuschauer mit nach"Matzeknopien", die Reiseleitung übernimmt King Knop höchstpersönlich undattackiert die Lachmuskeln auch mit Kloppo, Lodda und dem Kult-Jogi.Zu sehen sind die Comedy-Programme vom 23. bis 26. Dezember um 19.10 Uhr und am27.12. um 18.05 Uhr auf Sky 1, Sky Go und auf Abruf via Sky Ticket und Sky Q.Produziert werden die Programme von B28 Produktion GmbH & Co. KG., das Programmvon Matze Knop in Kooperation mit High Entertainment.Die Ausstrahlungszeiten der Soloprogramme im Überblick:23.12. um 19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Olaf Schubert Live!"24.12. um 19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Benaissa Lamroubal Live!"25.12. um 19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Helene Bockhorst Live! - Die fabelhafte Weltder Therapie"26.12. um 19.10 Uhr: "Comedy@Sky - Ingo Appelt Live! - Echt Appelt!"27.12. um 18.05 Uhr: "Comedy@Sky - Matze Knop Live! - Willkommen inMatzeknopien" (Doppelfolge)