Fröhlich bunte Sommerfrische gegen den November-Blues - Bijou Brigitte stellt die neue Frühjahr-/Sommer-Kollektion vor (FOTO)

Hamburg (ots) -Starke Farben sind das große Thema unserer aktuellenFrühjahr-/Sommer-Kollektion. Leuchtendes Orange, kräftiges Pink undprächtige Gewürztöne lassen die Schmuckstücke und Accessoiresintensiv strahlen. Natürlich präsentieren sich auch Tassels undPompons, die Ketten, Ohrgeschmeide und Tücher umgarnen, in diesenmitreißenden Sommerfarben. Freunde des heimischen Gartens kommen aufihre Kosten: Eine Vielzahl an Blumen und Blüten haben in dasSortiment Einzug gehalten. Auf Fans der tropischen Flora wartenblumige Schönheiten in leuchtenden Gelb-, Grün- und Türkis-Nuancen.Freuen Sie sich mit uns auf gutgelaunte, frische Sommer-Looks!Bijou Brigitte präsentierte am 23. November 2017 die neustenSchmuck- und Accessoires-Trends für Frühjahr/Sommer 2018 eineminteressierten Fachpublikum aus Vertretern der Modepresse undBloggerszene. Auch prominente Gäste begeisterten sich für die neueKollektion: Tanja Bülter, die beliebte TV-Moderatorin, undSociety-Expertin Vanessa Blumhagen, ein Fan unserer stylishen EarCuffs, ließen sich inspirieren.In der kommenden Saison zeigt sich das Bijou Brigitte-Sortimenterneut facettenreich und hat das Potential, trendbewussteFashionistas in seinen Bann zu ziehen.Im Februar lädt unsere Valentinstags-Kollektion zum romantischenRendezvous ein. Unsere zuckersüßen Schmuckstücke in Silber- undRoségoldtönen bringen Herzen zum Schmelzen. Die Symbole der Liebebefinden sich dieses Jahr wieder in der Pole Position. Es folgen BestFriends-Anhänger und das symbolträchtige "Trio Glaube, Liebe,Hoffnung". Viele dieser charmanten Liebesboten gibt es auch in 925Silber. Das Potenzial zum Lieblingsstück hat eine filigraneArmspange, an deren beiden Enden sich zwei Herzen gegenüberstehen.Werden sie sich treffen?Die lauten und farbenfrohen Märkte von Marrakesch inspirierten denLook Spice Colours. Farbenprächtige Gewürzfarben umschmeichelnSchmuckstücke und Uhren. Große Holzelemente an Ketten und Ohrringensind garantierte Hingucker. Dazu gesellen sich passend eingefärbtePlexischeiben, die mit goldfarbenen Elementen spielen.Zu einer fröhlich, kunterbunten Gartensause lädt der Style GardenParty ein. Digitale Blumenprints schmücken Taschen und Tücher ausunserem Accessoires-Sortiment. Auch die Schmuckstücke präsentierensich in voller Blütenpracht, teilweise in 3D-Optik. Zum Gartengehören natürlich auch tierische Bewohner. Zarte Libellen undschimmernde Käfer feiern bei unseren verspielten Styles mit.Zauberhafte Haaraccessoires, wie unsere Bänder und Haarkränzevoller Perlen und Seidenblumen sowie strassbesetzte Tiaras, setzen inden kommenden Hochzeitsmonaten strahlende Highlights. Das glitzerndeCollier mit passenden Ohrringen unserer Exklusivlinie Senso di Donnaumschmeichelt edel jedes Dekolleté. Perfekt wird das Hochzeitsoutfitmit unserer Clutch, die von einer opulenten Blütenpracht geschmücktwird.Die neue Kollektion mit ihren farbenfrohen Accessoires undbetörenden Schmuckstücken ist ab Ende Januar 2018 in den BijouBrigitte-Filialen und auch im Online-Shop erhältlich.