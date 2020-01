Friwo: Ein unsicheres Investment?

An der Heimatbörse Xetra notiert Friwo per 29.01.2020, 21:19 Uhr bei 10.43 EUR. Friwo zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Friwo einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Friwo jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Friwo liegt mit einer Dividendenrendite von 3,33 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat einen Wert von 2,11, wodurch sich eine Differenz von +1,22 Prozent zur Friwo-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Friwo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 22,61 EUR mit dem aktuellen Kurs (10,4 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -54 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (17,43 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-40,33 Prozent Abweichung). Die Friwo-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Friwo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -46,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 0,43 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -47,41 Prozent im Branchenvergleich für Friwo bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,36 Prozent im letzten Jahr. Friwo lag 47,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.