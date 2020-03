"Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" für Deutschen Filmpreis 2020 nominiert (FOTO)

Leipzig (ots) - Bekommt "Fritzi" eine Lola? Die Kino-Koproduktion unterFederführung des MDR ist in der Kategorie "Bester Kinderfilm" für dendiesjährigen Deutschen Filmpreis nominiert. Voraussichtlich im Herbst 2020 wird"Fritzi" bei Arte und KiKA erstmals im Fernsehen zu sehen sein.Der Animationsfilm von Ralf Kukula und Matthias Bruhn erzählt die friedlicheRevolution 1989 in Leipzig aus Kinderperspektive. Erst vor kurzem war dieGeschichte über die zwölfjährige Fritzi im Rahmen der Berlinale mit dem Preisder deutschen Filmkritik ausgezeichnet worden."Dass dieser Animationsfilm für den deutschen Filmpreis nominiert wird, machtuns als Koproduzent sehr stolz. Ich freue mich, dass dieser besondere Film, deraus einem ungewöhnlichen Blickwinkel ein so wichtiges historisches Ereignis wiedie friedliche Revolution kindgerecht erzählt, von der Jury mit einerNominierung gewürdigt wird", sagt MDR-Fernsehfilm-Chefin Jana Brandt.Der Deutsche Filmpreis wird am 24. April im Palais am Funkturm in Berlin zum 70.Mal verliehen. Die von Edin Hasanovic moderierte Gala wird am gleichen Abend um22.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Der Deutsche Filmpreis ist die höchst dotierteund renommierteste Auszeichnung für den deutschen Film.Zum Film:Leipzig, 1989. Die zwölfjährige Fritzi kümmert sich in den Sommerferienliebevoll um den kleinen Hund ihrer besten Freundin Sophie, die mit ihrer Mutternach Ungarn gereist ist. Doch als die Schule im September wieder beginnt, kommtSophie nicht zurück. Wie viele andere ist Sophies Mutter mit ihr in den Westengeflohen. Mutig macht sich Fritzi auf die Suche nach ihrer Freundin und gerät inein Abenteuer, das die Zukunft des ganzen Landes verändert."Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" lief am 9. Oktober 2019, dem 30. Jahrestagder friedlichen Revolution, in den Kinos an. Der Film ist eine Koproduktion vonTrickStudio Lutterbeck GmbH, Balance Film GmbH, Doghouse Films S.a.r.l, MAURfilm s.r.o. und Artémis Productions SA in Koproduktion mit dem federführendenMDR sowie KiKA, NDR, WDR und ARTE. Gefördert wurde die Produktion von derMitteldeutschen Medienförderung, der Film- und Medienstiftung NRW, demKuratorium junger deutscher Film, dem Beauftragten der Bundesregierung fürKultur und Medien, dem Deutschen Filmförderfonds, der MFG Filmförderung undEURIMAGES.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 6545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4544506OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell