Baden-Baden (ots) -Bei der Preisverleihung zum Abschluss des diesjährigen Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken erhielten Julia C. Kaiser und Jens Wischnewski den Fritz-Raff-Drehbuchpreis für den Film "Die Reste meines Lebens". Die SWR Koproduktion wurde von Jens Wischnewski inszeniert. Christoph Letkowski spielt darin den Musiker Schimon, der die Trauer um den Tod seiner Frau durch eine neue Beziehung zu verdrängen sucht.

Doppelt ausgezeichnet

"Eine Hauptfigur, die zu keiner Zeit weiß, was sie tut. Ein Film, der wild durcheinander erzählt, aber in jedem Moment weiß, wo er mit uns hin will. Ein Drehbuch, das schon beim Lesen Kino ist. Die beiden Autoren reihen die größten vorstellbaren Schrecklichkeiten aneinander - und das mit Witz, Wärme und Mut zur Ratlosigkeit", rühmte die Jury das Drehbuch von Julia C. Kaiser und Jens Wischnewski. Der Fritz-Raff-Drehbuchpreis ist mit 13.000 Euro dotiert. Auch die deutsch-französische Jugendjury beim Festival entschied sich für "Die Reste meines Lebens" als Preisträger und sprach Jens Wischnewski ihren mit 2.500 Euro dotierten Preis zu. Sie hob vor allem den spielerischen Humor und die Komplexität des Films hervor.

Kinostart im Mai

"Die Reste meines Lebens" ist eine Produktion der kurhausproduction Film & Medien GmbH in Koproduktion mit SWR und Arte. Produziert wurde er von Christoph Holthof und Daniel Reich, die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard, SWR, und Barbara Häbe, Arte. Gefördert wurde die Produktion von der MFG Baden-Württemberg, der Filmförderanstalt und dem Deutschen Filmförderfonds. Der Camino Filmverleih bringt "Die Reste meines Lebens" am 25. Mai 2017 in die deutschen Kinos.