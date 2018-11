Berlin (ots) - Fritz-Programmaktion "Abbechern" erneutausgezeichnet: UmweltMedienpreis 2018 für Fritz-Wortchefin MomoFaltlhauserFritz-Wortchefin Momo Faltlhauser und Ihr Team wurden amMittwochabend (21.11.) in Berlin für die Programmaktion "Abbechern -Kampf den Pappbechern" mit dem UmweltMedienpreis 2018 in derKategorie "Hörfunk" ausgezeichnet. Die deutsche Umwelthilfe wählte"Abbechern" aus über 120 Einreichungen aus. Nach dem deutschenRadiopreis ist der UmweltMedienpreis bereits die zweite Auszeichnungfür die Programmaktion von Fritz, dem jungen Radioprogramm desRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).Die Fritz-Aktion "Abbechern"Fritz hatte im Spätherbst 2017 gemeinsam mit Hörerinnen und Hörern 1Million Pappbecher gespart. Dafür gab es in der Fritz-App einen"Becher-Button" zum #Abbechern: Sobald jemand einen Einwegbecher fürein Heißgetränk eingespart hatte, konnte der Becher-Button gedrücktwerden. Als Belohnung gab es ein animiertes GIF oder einen herzlichenApplaus. Zugleich wurden die persönlich eingesparten Becher und dieGesamtzahl angezeigt.Der Becher-Button wurde anfangs eher verhalten geklickt. Mit der Zeitsprach sich die Aktion aber herum. Sie wurde on air mit Reportagen,Verlosungen von Fritz-Thermobechern und off air mit demPappbecherazzi, einem Online-Quiz und weiteren Aktionen begleitet. Sogingen die Zahlen Tag für Tag und Woche für Woche nach oben. Am 31.Oktober gab es bereits ca. 700.000 Pappbecher weniger, eine Wochespäter dann die angepeilte Million.Der UmweltMedienpreisMit dem UmweltMedienpreis würdigt die Deutsche Umwelthilfe seit über20 Jahren Medienschaffende, die sich in ihrer Arbeit für Umwelt undNaturschutz einsetzen. 2018 wurden mit dem UmweltMedienpreisbesondere Leistungen in Kategorien Print, Hörfunk, TV und Onlineprämiert, sowie erstmals ein Publikumspreis ausgelobt.Pressekontakt:rbb Presse & InformationE-Mail: presse@rbb-online.deTelefon: (030) 97 99 3 - 12 100.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell