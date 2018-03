Fritz Pleitgen feiert 80. Geburtstag / Deutsche Krebshilfe gratuliert ihrem Präsidenten

Bonn (ots) - Am 21. März 2018 wird Dr. h.c. Fritz Pleitgen 80Jahre alt. "Wir wünschen Herrn Pleitgen für sein neues Lebensjahr unddie Zukunft alles erdenklich Gute", so Gerd Nettekoven,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. "Er hat sich nichtnur einen guten Namen als Reporter, Moderator und Rundfunkmanagergemacht, sondern sich auch stark für soziale, kulturelle undhumanitäre Belange engagiert. Mit seiner Bekanntheit und seinemAnsehen trägt Fritz Pleitgen die Anliegen der Deutschen Krebshilfeüberzeugend in die Gesellschaft und Medien", so Nettekoven.Pleitgen, am 21. März 1938 geboren, schaut auf eine vielseitigeberufliche Karriere zurück. Er war ARD-Korrespondent in Moskau,Ostberlin, Washington und New York. Anschließend wurde erFernseh-Chefredakteur, Hörfunkdirektor und Intendant desWestdeutschen Rundfunks. In den Jahren 2001 und 2002 war erVorsitzender der ARD und von 2006 bis 2008 Präsident der EuropäischenRundfunkunion. Zu Pleitgens Lebenslauf gehört darüber hinaus seingroßes gesellschaftliches Engagement. Er ist vielfach ehrenamtlichtätig, hat sich aktiv an Hilfsaktionen beteiligt und Projekte wie denBau einer Kinder-Krebsklinik am Ural und die Einrichtung eines Dorfesfür Kriegsflüchtlinge vom Balkan verwirklicht. Für sein langjährigesehrenamtliches Engagement wurde Fritz Pleitgen unter anderem mit demGroßen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland geehrt.Seit dem 28. März 2011 ist Fritz Pleitgen Präsident der DeutschenKrebshilfe. Die Krebsbekämpfung betrachtet er als wichtigegesamtgesellschaftliche Aufgabe: "Die Krankheit trifft die Menschenmeist unvorbereitet. Die Deutsche Krebshilfe trägt dazu bei, denBetroffenen Hoffnung auf Heilung zu geben. Diese Arbeit unterstützeich gerne", so Pleitgen.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell