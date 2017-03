Fritz DeutschPoeten 2017: Neue Acts bestätigt

Berlin (ots) - Fritz vom rbb beweist auch in diesem JahrGeschmack. DAT ADAM, Milliarden und Lotte gehören zu den FritzDeutschpoeten 2017 am 1. und 2. September. Auf der Bühne im IFASommergarten stehen außerdem Philipp Poisel, Jennifer Rostock, PrinzPi, Madsen, Von wegen Lisbeth und Ace Tee. Ab 28. März ist einelimitierte Anzahl von Tagestickets für das Festival verfügbar.DAT ADAM sind ein Phänomen. Das Trio bestehend aus Taddl, Ardy undMary führte 2015 mit seiner "Chrome"-EP wochenlang die iTunes Chartsan. Ihre Videos auf YouTube werden millionenfach geklickt. Ganznebenbei haben die Jungs auch ihr eigenes Genre erschaffen: Cyber Rap- eine Mischung aus futuristischen Beats und Auto-Tune-verstärktemSprechgesang. Das erste eigene Album "HYDRA 3D" kletterte auf Platz 5der Albumcharts.Milliarden, das sind im Grunde nur zwei Menschen: Frontmann BenHartmann und Johannes Aue. Ihre Musik ist ambivalent und kaumfassbar, so wie der Sound einer Berliner Band sein sollte. Kleine undgroße Dramen; Geschichten, die jeder irgendwann selbst erlebt. ImSommer 2016 erschien ihr Debütalbum "Betrüger", es folgte eineausgiebige Headliner-Tour und ein praller Festivalsommer. Auf derdiesjährigen DeutschPoeten Bühne dürfen diese Berliner Jungs auf garkeinen Fall fehlen.Mit der nächsten Künstlerin beweist Fritz vom rbb einmal mehr einHerz für Newcomer. Die 21-jährige Charlotte Rezbach aka Lotte ausRavensburg reiht sich mühelos in die bisher eher männlich dominierteRiege der Pop-Poeten ein. Schon als Kind lernte sie Gitarre, Klavierund Geige zu spielen. Ihr Talent beeindruckte bekannteMusikerkollegen so sehr, dass Lotte schon zahlreiche Shows fürMusiker wie Max Giesinger eröffnen durfte. Und dies, obwohl erstEnde März ihre erste Single erscheinen wird, gefolgt von einem Albumim Sommer. Nicht nur die großen Plattenfirmen reißen sich um sie -Fritz hat sie schon jetzt für sich und die DeutschPoeten entdeckt.Die Fritz DeutschPoeten 2017 - Infos kompaktORT: IFA Sommergarten Messe BerlinLINE-UP:Freitag, 01.09.2017Jennifer RostockMadsen MilliardenSamstag, 02.09.2017Philipp PoiselPrinz Pi Von Wegen Lisbeth DAT ADAM Ace Tee Lotteund viele weitere.TICKETS:Ab 28. März 2017 sind für kurze Zeit limitierte Tagesticketserhältlich. Für Freitag, 1. September kosten die Karten 39,00 Eurozzgl. Gebühren. Für Samstag, 2. September 2017 43,00 Euro zzgl.Gebühren. Das reguläre Zwei-Tages-Festivalticket kostet 69,00 Eurozzgl. Gebühren und ist wie die anderen Tickets auch im Internet unterfritzdeutschpoeten.com und fourartists.com sowie an allen bekanntenVVK-Stellen erhältlich. Das Festival-Ticket gilt zusätzlich alsIFA-Tagesticket.Weitere Infos unter fritzdeutschpoeten.com und fourartists.com.Die Fritz DeutschPoetenSchon seit 2010 präsentiert Fritz, das junge Radio vom rbb, mitdem Format "Fritz DeutschPoeten" etablierte Künstler und jungeTalente der deutschsprachigen Musikszene. So fördert Fritzkontinuierlich und nachhaltig die deutsche Musikkultur - jenseitskommerzieller Interessen. In den Vorjahren traten bei den FritzDeutschPoeten Cro, Jan Delay, Fettes Brot, Sido, AnnenMayKantereit,Philipp Poisel, Marteria, Kraftklub, Bilderbuch, Wir sind Helden, TimBendzko, Bosse, MIA., Madsen, Max Herre, Thees Uhlmann, AndreasBourani, Wanda und viele weitere Stars auf und begeisterten bis zu13.000 Fans.Pressekontakt:rbb Presse & InformationE-Mail: presse@rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell