Der Friseursalon wird digital: Henkel Beauty Care stellt Friseursalon der Zukunft vor (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Haaranalyse durch Nahinfrarotmessung, Farbberatung per AugmentedReality und perfekt auf den Kunden abgestimmte Haarpflegeprodukte,die auf Knopfdruck hergestellt werden - so sieht der Friseursalon derZukunft aus. Henkel Beauty Care befördert das Friseurerlebnis insdigitale Zeitalter und stellt das "Schwarzkopf Professional SalonLab"auf der Elektronikmesse CES® in Las Vegas vor. SalonLab wird zweifachmit dem diesjährigen CES® Innovation Award ausgezeichnet.Internet of Things im Friseursalon: Mittels einer neuenTechnologie analysiert der Friseur die Haarbeschaffenheit und -farbe- und das erstmals auch auf der molekularen Ebene, statt nur anhandder äußeren Struktur. Die gewonnenen Daten sind die Basis fürpersonalisierte Pflegeprodukte, die direkt vor Ort im Salonproduziert werden. Als erstes End-to-End-System schafft der SalonLabso eine neue Dimension des Haarpflege-Erlebnisses und derindividuellen Friseurberatung."Innovationen sind Teil der DNA von Henkel. Dabei nutzen wir sehrintensiv die Möglichkeiten, die digitale Technologien bieten, undintegrieren diese in unsere Geschäftsaktivitäten", sagt Marie-ÈveSchröder, Chief Marketing Officer bei Henkel Beauty Care. "MitSalonLab definieren wir Haarpflege neu - mit einer hochpersonalisierten Lösung, die auf miteinander vernetzten Technologienaufbaut."Bisher können Friseure die Beschaffenheit und Farbe des Haares nuranhand des äußeren Erscheinungsbilds bestimmen. Dabei nutzen sie ihreErfahrung, Expertise und den Tastsinn, um die oberflächigenHaareigenschaften ihrer Kunden zu analysieren. Es gab keineMöglichkeit, mehr über die innere Beschaffenheit und die exakteHaarfarbe der Kunden zu erfahren - beides ist aber wichtig für dieBeratung und die passende Produktempfehlung für die Anwendung imSalon und zu Hause."Dank der SalonLab-Technologie von Henkel und denwissenschaftlichen Daten haben wir jetzt viel mehr Erkenntnisse überdas Haar unserer Kunden", sagt der bekannte Hairstylist Kim Vo,Botschafter von Schwarzkopf Professional. "Die Daten und Ergebnissekombinieren wir mit unserer eigenen Expertise. So können wir das Haarauf einer ganz neuen Ebene beurteilen - die perfekte Grundlage füreine wirklich individuelle Beratung."SalonLab: System von miteinander vernetzten GerätenDas Schwarzkopf SalonLab System besteht aus dem SalonLab Analyzerund dem SalonLab Customizer - beide Geräte wurden mit demdiesjährigen CES® Innovation Award ausgezeichnet - unterstützt durchdie SalonLab Consultant App.- SalonLab AnalyzerDer Schwarzkopf Professional SalonLab Analyzer ist ein handlichesGerät, das mit Nahinfrarot und Lichtsensoren ausgestattet ist. Esmisst die innere Beschaffenheit des Haares, den Feuchtigkeitsgehaltund die exakte Farbe. Um eine repräsentative Haar-Diagnose zuerhalten, wendet der Friseur den Analyzer an verschiedenen Stellenan, von der Wurzel bis zu den Haarspitzen. Anschließend werden dieErgebnisse analysiert und verarbeitet - durch einen speziellenAlgorithmus, dem ein digitalisiertes Haarmodell zugrunde liegt undder auf Tausende von Vergleichsmessungen zurückgreift. DieserAlgorithmus wurde speziell von den Forschungsexperten von HenkelBeauty Care entwickelt. Kombiniert mit der Expertise des Friseurs unddem Gespräch mit dem Friseurkunden, ermöglichen die Daten aus derHaaranalyse eine ideale individuelle Beratung.- SalonLab Consultant AppDie SalonLab Consultant App ist das verbindende Element zwischenden digitalen Geräten. Es handelt sich um eine App, die den Friseurbei der Haaranalyse unterstützt, die Ergebnisse der Messungengrafisch aufbereitet und eine persönliche Farbberatung mit modernsterAugmented Reality-Technologie ermöglicht. So kann der Kunde sehen,wie eine bestimmte Coloration auf seiner individuellen Haargrundlageaussehen würde, bevor sie angewendet wird. Und vielleicht wagt sichso mancher Kunde an größere Veränderungen heran. Außerdem steuert dieApp die Rezeptur für das individuelle Haarpflegeprodukt, das derSalonLab Customizer direkt vor Ort produziert.- SalonLab CustomizerJedes Haar ist einzigartig und jetzt ist es auch die Haarpflege,im Salon und zu Hause. Der SalonLab Customizer liefert einpersonalisiertes Produkt basierend auf den individuell gemessenenHaareigenschaften des Kunden - und das direkt im Friseursalon. DerCustomizer nutzt einen speziell-entwickelten Prozess, der dieindividuelle Formel für die Haarpflege direkt herstellt. Mit nureinem Klick können hunderte verschiedene Kombinationen vonInhaltstoffen und Düften gemischt werden, entweder in Salon-großenPortionen zur Direktanwendung oder in kleineren Flaschen mit einempersonalisierten Etikett für den Kunden zu Hause.Den Salon der Zukunft gestalten"Mit dem digitalen System rund um das Schwarzkopf SalonLabdefinieren wir das Beauty-Erlebnis für Friseure und ihre Kundenvöllig neu", sagt Dr. Nils Daecke, Head of Digital Marketing beiHenkel Beauty Care. "Gleichzeitig legen wir den Grundstein fürdisruptive, datengetriebene Geschäftsmodelle - kombiniert mit derjahrzehntelangen Haarexpertise von Schwarzkopf -, die ganz auf dieindividuellen Wünsche unserer Kunden zugeschnitten sind.""Am Puls der Zeit zu sein und den Bedürfnissen einer zunehmendanspruchsvolleren Kundschaft gerecht zu werden, hat für unserePartner, die Friseure, absolute Priorität", sagt Stefan Sudhoff, Headof Hair Professional bei Henkel Beauty Care. "Mit SalonLab schaffenwir eine Lösung, die es ihnen ermöglicht, wirklich personalisierteProdukte und Services anzubieten."Schwarzkopf Professional SalonLab wurde von den Wissenschaftlernund Haarspezialisten bei Henkel Beauty Care entwickelt, die mehr als120 Jahre Haar-Expertise, Forschungs-Know-how undKonsumenteneinblicke in den Algorithmus eingebracht haben.Technologiepartner war das Unternehmen iconmobile."Wir freuen uns darüber, mit iconmobile einen führendenTechnologiepartner an der Seite zu haben. SalonLab ist das Ergebnisaus ihrer technologischen Kompetenz und unserer Forschungsexpertiserund ums Haar", so Dr. Thomas Förster, Head of Research & Developmentbei Henkel Beauty Care.SalonLab wird 2018 in ausgewählten SchwarzkopfProfessional-Friseursalons in den USA und Europa erlebbar sein.CES® ist eine eingetragene Marke der Consumer TechnologyAssociation (CTA)[TM].Weitere Information sowie Fotomaterial finden Sie im Internetunter www.henkel.de/SalonLab oder auf der Websitewww.schwarzkopfpro.com/salonlab.Wenn Sie das Schwarzkopf SalonLab-System direkt auf der CES® 2018erleben möchten oder Interesse an Interviews während der CES® haben,schreiben Sie bitte eine Mail an henkel@pprww.com. 