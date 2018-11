Frischmilch mit zertifiziertem Tierschutzlabel / Kaufland unterstützt Label des Deutschen Tierschutzbundes (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Frischmilch einkaufen und dabei einen Beitrag zu mehr Tierwohlleisten? Das können Verbraucher von nun an bei Kaufland. DasUnternehmen bietet ab 17. November in seinem Eigenmarkenprogramm eineFrischmilch, die nach den Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundeszertifiziert ist. Die "Frische Landmilch" der Molkerei Herzgut istmit der Einstiegsstufe des Tierschutzlabels "Für Mehr Tierschutz"gekennzeichnet."Mit dieser Frischmilch machen wir es unseren Kunden einfach, mehrTierwohl für Milchkühe zu unterstützen und bieten ihnen einenachhaltige Alternative bei ihrem täglichen Einkauf." so StefanZimmer, Bereichsleiter Einkauf Molkereiprodukte Kaufland."Nachhaltigkeit und Tierwohl spielen bei unserer Sortimentsgestaltungeine immer wichtiger werdende Rolle. Mit dem Ausbau dieses Sortimentstragen wir dazu bei, dass diese Produkte flächendeckend verfügbarsind und das Thema Tierwohl weiter etabliert wird." Die Milch gibt esfettreduziert mit 1,5 Prozent und als Vollmilch mit 3,8 ProzentFettgehalt, in der 1-Liter-Packung zu 0,90 bzw. 0,96 Euro.Laut Informationen des Deutschen Tierschutzbundes ist ein Großteilder Verbraucher an Tierschutz interessiert und davon überzeugt, mitseiner Kaufentscheidung Einfluss auf den Tierschutz nehmen zu können.Es fehle jedoch an Transparenz und Kennzeichnung, um tiergerechterzeugte Produkte auf einen Blick zu erkennen (Quelle:www.tierschutzlabel.info).Für mehr TierschutzMit dem zweistufigen Tierschutzlabel hat der DeutscheTierschutzbund eine transparente und wissenschaftlich fundierteKennzeichnung eingeführt. Diese erhalten Produkte tierischenUrsprungs, denen Tierschutzstandards zugrunde liegen und den Tiereneinen wirklichen Mehrwert an Tierschutz gewährleisten. Der Einsatzgentechnisch veränderter Futtermittel ist beim Label "Für MehrTierschutz" verboten. Verbraucher erkennen die Milch an demhellblauen Tierschutzlabel. Die Einstiegsstufe des Tierschutzlabelsist mit einem Stern ausgezeichnet und garantiert, dass die Milchküheunter verbesserten Haltungsbedingungen leben. Die Tierwohl-Milchstammt von Kühen, die im Sinne des Tierschutzes in größeren Ställenmit Bewegungsfreiheit sowie Beschäftigungsmöglichkeiten undeingestreuten Liegeflächen gehalten werden.Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen von Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. So achtet das Unternehmenbesonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments, dabei machtes sich für ökologische und regionale Landwirtschaft stark. Kauflandsetzt sich für verantwortungsvolle und artgerechtere Produktions- undHaltungsbedingungen sowie den Erhalt natürlicher Lebensräume ein. Dasumfangreiche Sortiment bietet den Kunden eine große Auswahl anumweltfreundlichen und fair gehandelten Produkten.Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegtder Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse,Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. DasUnternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führendenUnternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört.Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35, 74172 NeckarsulmChristine Axtmann, Tel. 07132 94-348114, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell