Frischmilch mit zertifiziertem Tierschutzlabel / Kaufland unterstützt Label des Deutschen Tierschutzbundes (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Frischmilch einkaufen und dabei einen Beitrag zu mehr Tierwohlleisten? Das können Verbraucher in Niedersachsen undNordrhein-Westfalen ab Mitte September bei Kaufland. Das Unternehmenbietet in über 160 Filialen Frischmilch mit dem Tierschutzlabel desDeutschen Tierschutzbundes (DTB). Die Produkte sind mit zwei Sternen,der höchsten Stufe des Tierschutzlabels, ausgezeichnet. Das bedeutetzum Beispiel, dass Milchkühe mehr Platz im Stall haben. Zudem habensie ganzjährig Zugang zu einem Laufhof sowie einer Weide."Wir wollen möglichst vielen Kunden Milchprodukte desTierschutzlabels anbieten. So können wir dazu beitragen, die Haltungvon Milchkühen zu verbessern", sagt Boris Frick, EinkaufMolkereiprodukte Kaufland. "Zudem wollen wir dem Wunsch unsererKunden nach mehr nachhaltigen Alternativen entsprechen." DieFrischmilch ist bereits seit Mitte Juni bei Kaufland in Hamburg undSchleswig-Holstein erhältlich. "Die vergangenen drei Monate habengezeigt, dass die Verbraucher die bessere Haltung von Milchkühenunterstützen wollen und deshalb bewusst zu dieser Milch greifen", soFrick. "Das freut uns sehr, daher haben wir das Angebot ausgeweitet."Verbraucher erkennen die Frischmilch der Molkerei NordseeMilch amTierschutzlogo. Die Milch gibt es fettreduziert mit 1,5 Prozent undals Vollmilch mit 3,5 Prozent Fettgehalt, in der 1-Liter-Packung zu1,19 Euro bzw. 1,29 Euro.Mit den Milchprodukten des Tierschutzlabels bietet Kaufland eineAlternative zu konventionellen Produkten und leistet so einenBeitrag, bessere Standards in der Nutztierhaltung umzusetzen. Auchdie Landwirte werden gestärkt. Sie bekommen für die Einhaltung derbesseren Haltungsbedingungen höhere Preise für ihre Milch. "Je mehrKunden wir die Produkte des Tierschutzlabels anbieten können, destoeher setzen sich auch die besseren Standards in der Nutztierhaltunglangfristig durch", betont Frick.Über das Tierschutzlabel des Deutschen TierschutzbundesMilchkühe, deren Milch mit der Premiumstufe, der höchsten Stufedes DTB, ausgezeichnet ist, dürfen während der Vegetationsperiode vonMärz bis September an mindestens 120 Tagen auf den Weiden nahe derNordseeküste grasen. Zudem können sich die Milchkühe dank einergroßzügigen Anlage frei zwischen Stall und Außenbereich bewegen.Kuhbürsten zum Scheuern und auch Liege- und Fressplatzanzahl sindfest vorgeschrieben und dafür konzipiert, den Kühen einen hohenKomfort zu ermöglichen. Die Tiere werden ohne gentechnisch veränderteFutterpflanzen nach ihrem individuellen Nährstoffbedarf gefüttert.Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht denUnterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kauflandwider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen undAktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder Heimat,Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchenbesser werden.Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigtrund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietetdas Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles fürden täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf denFrischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch,Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg.