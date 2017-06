Frisches Geld für innovative Start-ups: First Closing des Gründerfonds Ruhr (VIDEO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Essen (ots) -- Mehr als 30 Millionen Euro von 11 Investoren aus dem InitiativkreisRuhr- Erster gemeinsam von Industrieunternehmen und Banken finanzierterFrühphasenfonds der Rhein-Ruhr-Region- NRW.BANK stellt Fondsmanagement und ist mit 15 Millionen EuroAnkerinvestorJunge innovative Unternehmen im Ruhrgebiet profitieren ab sofortvom ersten gemeinsam von Banken und Industrieunternehmenfinanzierten, privatwirtschaftlichen Frühphasenfonds. Die NRW.BANKund der Initiativkreis Ruhr haben heute das First Closing (ersterZeichnungsschluss) für ihren Gründerfonds Ruhr mit Sitz in Essenabgeschlossen. Das für die Initiierung angestrebte Mindestvolumen von30 Millionen Euro wurde durch die Beteiligung von insgesamt 11Investoren sogar übertroffen."In Nordrhein-Westfalen soll jede gute Idee die passendeFinanzierung erhalten - das ist unser Ziel als Förderbank", sagtEckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK undGründungsbeauftragter des Initiativkreises Ruhr. "Mit demGründerfonds Ruhr haben wir eine Lücke in der Finanzierungslandschaftdes Ruhrgebiets geschlossen. Innovative Jungunternehmen profitierennicht nur von der finanziellen Unterstützung, sondern auch von derBeratung, dem Know-how sowie dem professionellen Partnernetzwerk vonFondsmanagement und Initiativkreis Ruhr."Die Idee, Jungunternehmen aus der Region zu unterstützen, stießbei Investoren auf große Resonanz: Außer der NRW.BANK wurden namhafteUnternehmen als Investoren gewonnen, so die Brost-Stiftung, Evonik,innogy SE, die Kötter Unternehmensgruppe, die NATIONAL-BANK AG, diePhoenix Beteiligungsgesellschaft mbH, die RAG-Stiftung, die Ruhr24GmbH & Co. KG, die SMS group sowie thyssenkrupp."Der Gründerfonds Ruhr ist in seiner Ausrichtung und seinerZusammensetzung etwas völlig Neues", sagt Bernd Tönjes, Moderator desInitiativkreises Ruhr und Vorstandsvorsitzender der RAGAktiengesellschaft. "Ich möchte mich bei den Investoren für ihregroße Bereitschaft bedanken, der wachsenden Start-up-Szene imRuhrgebiet einen weiteren kräftigen Schub zu verleihen. Damit fördernwir den Mut potenzieller Unternehmensgründer aus Zukunftsbranchen,mit progressiven Geschäftsideen ins eigene unternehmerische Risiko zugehen. Davon werden die Start-up-Kultur und mit ihr die gesamteRegion profitieren."Dr. Thomas A. Lange, Co-Moderator des Initiativkreises undVorsitzender des Vorstandes der NATIONAL-BANK AG: "Mit demGründerfonds Ruhr baut unser Bündnis sein Engagement für Start-upsweiter kräftig aus. Das Gründer-Forum NRW ist unsere hochkarätigeNetzwerk-Plattform. Unser Projekt Smart am Start bietet Gründerndirekte Beratung und Betreuung durch die Vorstandschefs derMitgliedsunternehmen. Mit dem Gründerfonds stellen wir nun dasnotwendige Startkapital bereit. Das Signal lautet: DieRuhr-Wirtschaft glaubt an das große Gründer-Potenzial dieser Region -und sie tut alles dafür, es zu heben."Im Investitionsfokus des Gründerfonds Ruhr stehen innovative,technologieorientierte Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial ausden Bereichen Chemie und neue Werkstoffe, Energie und Industrie, LifeSciences und Gesundheit, Logistik und Handel sowie digitaleWirtschaft. Das Fondsmanagement erfolgt in der Verantwortung derNRW.BANK, die über umfassendes Branchen-Know-how in allen relevantenLeitmärkten und fundierte Expertise in der Begleitung und Entwicklungjunger Wachstumsunternehmen aus mehr als 40Venture-Capital-Direktinvestments und über 130 Finanzierungsrundenverfügt.Schon nach der offiziellen Vorstellung des Gründerfonds Ruhr beim3. Gründer-Forum NRW des Initiativkreises Ruhr am 8. März 2017 wardie Resonanz aus der Start-up-Szene groß.Ansprechpartner für Start-ups in der Geschäftsführung desGründerfonds Ruhr ist Dr. Aristotelis Nastos untera.nastos@gruenderfonds-ruhr.com. Weitere Informationen gibt es unterwww.gruenderfonds-ruhr.com.Über den Initiativkreis RuhrDer Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammenschluss von mehr als 70führenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen. Sie beschäftigenzusammen etwa 2,25 Millionen Menschen weltweit und generieren einenglobalen Umsatz von rund 630 Milliarden Euro. Ziel desInitiativkreises Ruhr ist es, die Entwicklung des Ruhrgebietsvoranzutreiben und seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zustärken. Weitere Informationen unter www.i-r.de.Über die NRW.BANKDie NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sieunterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- undwirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern"Wirtschaft", "Wohnraum" und "Infrastruktur/Kommunen" setzt dieNRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: vonzinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hinzu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mitallen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderungberücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Landund Europäischer Union. Weitere Informationen unter www.nrwbank.de.