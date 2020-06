Köln (ots) - Für die Primetime herausgeputzt: Wenn sich das Liebeskarussell von "Schwiegertochter gesucht" ab Dienstag, 14. Juli, 20.15 Uhr erstmals zur besten Sendezeit dreht, erstrahlt die beliebte TV-Romanze mit frischem Konzept in neuem Glanz. Für den neuen Sendeplatz wurde "Schwiegertochter gesucht" zeitgemäß und liebevoll angepasst und zeigt sich authentischer und leichter denn je - mit charmantem Augenzwinkern. Denn es bleibt dabei: Wenn Mama das Ruder in die Hand nimmt, wird Liebe zur Chefsache!Fünf charakterstarke Junggesellen möchten nicht länger alleine sein und machen sich mit Unterstützung ihrer nicht minder unterhaltsamen Mütter auf die Suche nach Mrs. und Mr. Right. Werden sie bei RTL fündig? Vera Int-Veen führt durch die Sendung und sorgt im Laufe der 13. Staffel für so manche Überraschung ... Ein Wiedersehen gibt es auch mit Guido und Anke: Die Beiden hatten sich 2017 bei "Schwiegertochter gesucht" kennen- und lieben gelernt, ein Jahr später kam Söhnchen Sebastian zur Welt. Jetzt wird geheiratet!"Schwiegertochter gesucht" wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH produziert. RTL zeigt fünf Folgen à 2 Stunden brutto ab dem 14. Juli, dienstags um 20.15 Uhr.Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74307mandy.berghoff@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4627172OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell