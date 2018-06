Frischer Wind, frisches Design: Raus mit dem alten Ofen!

Frankfurt am Main (ots) - Wichtige Frist endet in gut zwei JahrenVom Gesetz her müssen bis Ende 2020 alle alten Feuerstätten miteiner Zulassung vor dem 1. Januar 1995 stillgelegt, nachgerüstet oderausgetauscht werden, wenn sie den verschärften Anforderungen der 2.Stufe der 1. BImSchV nicht entsprechen. Die betroffenen Geräte sindzum Stichtag über 26 Jahre alt. Darauf weist der HKI IndustrieverbandHaus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. hin. Die Frist läuft zwar nochgut zweieinhalb Jahre, aber je früher man handelt, desto besser fürdie Umwelt: Denn neue Holzfeuerungen - hierzu zählen Kaminöfen,Heizkamine und Kachelöfen - verursachen bis zu 85 Prozent wenigerEmissionen als viele Geräte aus dem letzten Jahrhundert.Im Sommer handelnDa die Holzfeuerung in der warmen Jahreszeit nicht genutzt wird,ist jetzt der optimale Zeitpunkt, sich mit dem örtlichenKachelofenbauer oder Ofenstudio in Verbindung zu setzen und dieanstehende Modernisierung durchzuführen. Zudem haben die Handwerkerin den Sommermonaten mehr Termine frei als im Herbst und Winter, wenndie Heizsaison auf Hochtouren läuft.Rot, Gelb oder Grün: Feuerstättenampel gibt das klare SignalBei der Einordung der eigenen Holzfeuerung kann die"Feuerstättenampel" als hilfreiches Instrument herangezogen werden,die auf www.ratgeber-ofen.de unter "Downloads" zu finden ist. Anhanddes Typenschildes am Ofen und den Ampelfarben wird das technischeAlter bestimmt. Rot steht für "Das Gerät ist bereits überfällig".Abgestufte Orangetöne zeigen die Fristen an und weisen den Besitzerdarauf hin, bis wann er die Vorgaben der Verordnung zu erfüllen hat.Und wessen Ampel auf Grün steht, der kann sein Gerät auch in Zukunftmit gutem Gewissen befeuern.Frisches Design peppt die Wohnung aufBeim Kachelofen wird der Austausch des Heizeinsatzes vom Ofenbauerdurchgeführt und dauert in der Regel nur wenige Stunden. EineGelegenheit, dem Ofen auf Wunsch auch gleich eine neue Verkleidung zugönnen. Wer einen Kaminofen besitzt, kann mit dem Neugerät ebenfallsauch optisch für frischen Wind in der Wohnstube sorgen. Denn alteFeuerungen sind nicht nur technisch von gestern, sie entsprechen auchoft nicht mehr dem Anspruch an zeitgemäßes Design - denn hier ist einVierteljahrhundert eine verdammt lange Zeit.Ob klassisch, rustikal oder modern, ob mit Stahlblech, Natursteinoder Keramik verkleidet - im Fachhandel, beim Ofenbauer oder inBaumärkten findet sich für jeden Geschmack das passende Modell.Schließlich sind Kaminöfen heutzutage nicht mehr nur reineHeizgeräte, sie sind Ausdruck von Gemütlichkeit und individuellemLebensstil.Kontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell