Köln (ots) - Neues Jahr, neue Staffel, neue Stars: Die ersten vier Kandidatenfür die 13. Staffel von "Let's Dance" stehen fest! Wenn der Kampf um den Titel"Dancing Star 2020" am 21. Februar mit der großen Kennenlernshow startet, dannsind diese Promis fest entschlossen, Woche für Woche alles zu geben, um am Endeden "Let's Dance"-Pokal in den Händen zu halten:Sänger Luca Hänni (25):"Ich tausche die Bühne gegen das Tanzparkett. Ich bin eigentlich wandelbar wieein Schweizer Taschenmesser, aber Paartanz ist wirklich eine Herausforderung fürmich und ich bin gespannt, ob ich dieser gewachsen bin. Ich freue mich mega aufalles, was kommt und hoffe, die Zuschauer begeistern zu können."Komikerin Ilka Bessin (48):"Let's Dance ist für mich eine sehr große Herausforderung. Körperlich, aber vorallem auch psychisch. Wenn man sich als dicke Frau vor Millionen von Zuschauernfreiwillig auf das Tanzparkett stellt und sich dann auch noch von der Jury unddem Fernsehzuschauer bewerten lässt, ist das schon nicht so einfach. Daher habeich auch sehr lange überlegt, ob ich mir das zutraue. Jetzt kann es aberlosgehen."Fußballspielerin Steffi Jones (47):"Als Kind war mein größter Wunsch, Fußballspielen zu lernen. 40 Jahre später istmein größter Wunsch, tanzen zu lernen."Schauspieler Tijan Nije (28):"Vom "Alles was zählt"-Set erstmal wie ein nasser Sack auf das "Let'sDance"-Tanzparkett zu rasen: überraschend angenehm."Sie stellen sich der Herausforderung, in kürzester Zeit unterschiedlichsteTanzstile zu erlernen und sie in den Live Shows am Freitagabend, moderiert vonVictoria Swarovski (26) und Daniel Hartwich (41), zu präsentieren.Welcher Star kann mit seiner Leistung die kritische Jury überzeugen? Auch indiesem Jahr werden Profitänzerin und Wertungsrichterin Motsi Mabuse (38), derinternationale Wertungsrichter Joachim Llambi (55) und Catwalk-Trainer JorgeGonzalez (52) die Darbietungen der tanzwütigen Promis bewerten. Nur wer sie -und natürlich die Zuschauer zuhause - mit seiner Performance begeistert, kann imgroßen Finale zum "Dancing Star 2020" gekürt werden.