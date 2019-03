Frischer Wind im Lokaljournalistenprogramm / Projektteam bei der Bundeszentrale für politische Bildung personell und inhaltlich neu aufgestellt

Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn (ots) - Das 9. Projektteam Lokaljournalisten desLokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politischeBildung/bpb hat einiges vor: Innovative Formate und Produkteentwickeln, aktuelle Themenfelder erschließen - und das alles immernah an der Praxis. Die Mitglieder sehen sich als Mutmacher undMotivatoren. Das junge Team will in seiner Arbeit Schwerpunkte aufTrends, leistungsstarke Ideen und moderne Lösungen für denLokaljournalismus legen.Das Projektteam Lokaljournalisten (PLJ) ist das Herausgeberteamder drehscheibe - das Service-Magazin und die Website fürLokaljournalisten. Seine Mitglieder sind erfahrene Lokalredakteureoder wissenschaftliche Experten. Sie sind zugleich die wichtigstenBerater und Vordenker für das Lokaljournalistenprogramm der bpb undgarantieren, dass sich alle Projekte am Alltag der Journalistenorientieren. Das achte Team wurde im Juni 2018 verabschiedet, Anfang2019 wurde das neue Team berufen.Die lokale Berichterstattung steht vor zahlreichenHerausforderungen. Im Zeitalter von Social Media wird die Rolle derJournalisten als Hauptinformationslieferant zunehmend in Fragegestellt. Lokalredaktionen erleben ein verändertes Spannungsfeldunterschiedlicher Interessen und Motive sowie neuer Konkurrenz. Siemüssen sich ihre Legitimation tagtäglich beim Leser erarbeiten, umdiesen veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen. Um sie inihrer Arbeit zu unterstützen, organisiert dasLokaljournalistenprogramm der bpb auch in diesem Jahr wieder einigeSeminare zur Weiterbildung von Lokaljournalisten, etwa zu den ThemenKommunalpolitik und Sport.Thomas Krüger, Präsident der bpb, kennt die große Bedeutung desProjektteams Lokaljournalisten: "Das PLJ arbeitet vollkommenunabhängig und vor allem praxisnah. Es versteht sich als Mentor undMotor eines modernen Lokaljournalismus. Es sucht, findet und ebnetimmer neue Wege zum Leser des Lokalteils, ist ein Seismograph für diefachlichen Debatten in der Zielgruppe, verbindet diese mit dergesellschaftspolitischen Diskussion, wissenschaftlichen Erkenntnissenund gibt Impulse für die redaktionelle Praxis."Seminare des Lokaljournalistenprogramms der bpb unter:www.drehscheibe.org/seminare.htmlAnforderung eines Probeexemplars der drehscheibe-Printausgabeunter: info@drehscheibe.orgDas 9. Projektteam Lokaljournalisten- Grit Baldauf, Regionalleiterin Mittelsachsen Freie Presse(Chemnitz)- Katja Bauroth, Redaktionsleiterin Lokal und stellv.Chefredakteurin Lokal Schwetzinger Zeitung/HockenheimerTageszeitung- Dr. Sarah Brasack, Premium Content Managerin KölnerStadt-Anzeiger- Yannick Dillinger, stellv. Chefredakteur/ Leiter DigitalesSchwäbische Zeitung (Ravensburg)- Daniel Fiene, Moderator und Online-Redakteur Rheinische Post(Düsseldorf)- Michael Husarek, Chefredakteur Nürnberger Nachrichten- Christoph Linne, Chefredakteur Nordsee-Zeitung (Bremerhaven)- Lars Reckermann, Chefredakteur Nordwest-Zeitung (Oldenburg)- Thomas Schwarz, Leiter der Lokalredaktion Memmingen/Unterallgäuder Allgäuer Zeitung- Prof . Dr. Annika Sehl, Professorin für Digitalen Journalismusan der Universität der Bundeswehr MünchenPressekontakt:Seit November 2018 steht das Lokaljournalistenprogramm der bpb unterder Leitung von Anke Vehmeier. Fragen an: Anke Vehmeier,Bundeszentrale für politische Bildung/ Fachbereich Multimedia/LeitungLokaljournalistenprogramm, Tel +49 (0)228 99515-558,E-Mail: anke.vehmeier@bpb.deOriginal-Content von: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung, übermittelt durch news aktuell