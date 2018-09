Frischer Fisch vom Discounter ist oft aufgetaute Ware

Berlin (ots) - Als frisch verkaufter Fisch ist oft älter, als esdem Kunden suggeriert wird. Auch aufgetaute Ware darf nämlich alsFrischfisch verkauft werden, so die Recherchen desrbb-Verbrauchermagazins SUPER.MARKT.Mittlerweile bieten nicht nur Fischhändler, sondern auchDiscounter Frischfischfilets an: verpackt unter Schutzgas.Verbraucherschützer kritisieren das als Trickserei: "Auf den erstenBlick sieht Fisch in solchen Verpackungen natürlich frisch filetiertaus. Dabei übersehen die Kunden, dass auf vielen Verpackungen derHinweis "aufgetaut" steht", sagt Britta Schautz von der BerlinerVerbraucherzentrale. Das zeige, dass solcher Fisch erst einmaleingefroren war und dann wieder aufgetaut wurde, um danach alsfrisches Filet abgepackt beim Discounter zu landen.Frischer Fisch wird oft über tausende Kilometer zum Kundentransportiert. Allerdings wird die Ware - anders als andereLebensmittel - weniger engmaschig kontrolliert. Die Behördenüberprüfen die Einhaltung der Kühlkette nicht täglich, sondern nachAussagen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, nurstichprobenartig. So könne es passieren, dass Thunfisch rot gefärbtwerde, um zu zeigen, dass er besonders frisch sei, sagtVerbraucherschützerin Britta Schautz der Sendung SUPER.MARKT.Das ganze Interview ist am Montagabend in der Sendung"SUPER.MARKT" ab 20.15 Uhr im rbb-Fernsehen zu sehen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgSUPER.MARKTAnsprechpartner:Tel.: 030 - 97993 - 37951Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell