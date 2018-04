Frischen Spinat innerhalb von zwei Tagen verbrauchen

Baierbrunn (ots) - Frischer Spinat lässt sich an einer kräftigenFarbe und saftigen Blättern erkennen. Er verliert aber schnell anVitaminen und Aroma. Darauf weist das Apothekenmagazin "DiabetesRatgeber" hin. Deshalb sollte man ihn am besten in einem feuchtenTuch im Kühlschrank lagern und innerhalb von zwei Tagen verbrauchen.Blattspinat gehört zu den ersten Frühlingsgemüsen und ist jetztbesonders zart. Daher: Stiele mitverwenden und Spinat auch rohgenießen - zum Beispiel Babyspinat im Salat. Mit Blattspinat gemischtist er als "Pflücksalat" im Handel erhältlich. Weitere Fakten zumFrühlingsgemüse Spinat erfahren Leser im aktuellen "DiabetesRatgeber" und finden dort zudem kalorienarme und ausgewogene Rezeptesamt BE-/KE-Angaben.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 4/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell